Конор Макгрегор
Конор – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes. За ним – Месси и Роналду
6 часов назад
Forbes учитывал заработок спортсменов в период с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года.
Конор Макгрегор – лидер с доходом в $180 миллионов, 150 млн из которых – продажа виски.
Топ-десятка выглядит так:
- Конор Макгрегор (MMA) – $180 милионов.
- Лионель Месси (футбол) – 130.
- Криштиану Роналду (футбол) – 120.
- Дак Прескот (американский футбол) – 107,5.
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5.
- Неймар (футбол) – 95.
- Роджер Федерер (теннис) – 90.
- Льюис Хэмилтон – (Формула 1) – 82.
- Том Брэди (американский футбол) – 76.
- Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 75.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые