Конор Макгрегор
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#Конор Макгрегор

Конор – самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes. За ним – Месси и Роналду

6 часов назад

Forbes учитывал заработок спортсменов в период с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года.

Конор Макгрегор – лидер с доходом в $180 миллионов, 150 млн из которых – продажа виски.

Топ-десятка выглядит так:

  1. Конор Макгрегор (MMA) – $180 милионов.
  2. Лионель Месси (футбол) – 130.
  3. Криштиану Роналду (футбол) – 120.
  4. Дак Прескот (американский футбол) – 107,5.
  5. Леброн Джеймс (баскетбол) – 96,5.
  6. Неймар (футбол) – 95.
  7. Роджер Федерер (теннис) – 90.
  8. Льюис Хэмилтон – (Формула 1) – 82.
  9. Том Брэди (американский футбол) – 76.
  10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 75.
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