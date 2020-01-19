«Я больше русский, чем Хабиб». Конор объяснил желание драться в Москве

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что следующим соперником Конора Макгрегора станет Хабиб Нурмагомедов. Этого же хочет и сам Конор, но есть проблема – место проведения. UFC не хочет устраивать поединок в Москве, Конор – наоборот мечтает о реванше именно там.

Вот впечатления Макгрегора: «Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб». Напоминаем: Конор недавно уже приезжал в Москву, где задевал Хабиба на собственной пресс-конференции. Мы видели его вживую.