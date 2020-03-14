Конор Макгрегор
коронавирус
Из-за коронавируса умерла тетя Конора
14 марта 2020, 10:03
Об этом Макгрегор сообщил в своем инстаграме.
«Несколько дней назад я должен был объявить миру о значительном пожертвовании на одном из телеканалов. Я взял с собой всю семью, это выступление были готовы транслировать все утренние ток-шоу в США. Мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная тетушка. Я не могу больше так жить.
Сестра моей мамы. Этот тупой гребаный вирус. Что за хрень происходит? Я забрал свою семью на остров. Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем после этой дикой атаки: гигиена рук, не прикасаться к собственному лицу. Заботьтесь о своей семье, это самое важное, что есть в вашей жизни. Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя»
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