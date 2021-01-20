Конор получил многомиллионный иск по делу об изнасиловании от 2018 года

The Times пишет о продолжении дела от 2018 года по изнасилованию Конором некой ирландской девушки. Тогда процесс завершился снятием с Конора всех обвинений. Информацию подтверждает еще один авторитетный источник – ESPN.

Сейчас – новый многомиллионный иск.

Что говорят стороны:

1. Со стороны обвинения выступает девушка и ее мать. Девушка говорит, что Конор применил к ней силу, прежде чем изнасиловать. Ее адвокат говорит, что доволен продвижением дела.

Times пишет, что новый иск на много миллионов долларов – точная сумма не названа

2. Со стороны Конора выступила его представительница Карен Келлер. Она говорит, что обвинение знают о противоречии фактов в иске, а Конор будет отрицать все обвинения. Сайт MMA Fighting обратился за дополнительными комментариями по делу к Конору и Келлер, но никакой информации не получил.