«Я не знаю, что со мной. Я просто перестал кайфовать от этого». Конор рассказал, почему завершил карьеру

Конор Макгрегор в третий раз в карьере ушел из спорта. В этот раз он подробно прокомментировал свое решение в интервью ESPN. Полный текст вы можете прочитать, кликнув по ссылке. Выделяем главные фразы:

✖️ «Эта игра больше не волнует меня. Ничего не происходит. Я ищу новых оппонентов, но никого не нахожу. Мне все безразлично».

💻 «За это время я смотрел несколько боев. К примеру – Вудли против Бернса. Я не получил удовольствия от него. Я не знаю, что со мной. Я просто перестал кайфовать от этого».

🗒️️️️️«У меня были свои цели и планы на сезон. Очевидно, сейчас это не имеет значения, потому что в мире сейчас другие проблемы. Но они хотят, чтобы я переходил в другие весовые категории, и предлагают левые бои. С меня хватит».

⏰ «Я ждал нормального оппонента. Когда появился вариант с Андерсоном, я обрадовался. Но потом мне сказали, что он стар, организовать бой не получится. И я такой: «Что? Почему это так получилось?»

🏠«Сейчас моя главная забота – новый дом для мамы. Скорее всего, это будет тот самый дом, в котором она состарится. Хочу ей максимально угодить в этом вопросе».