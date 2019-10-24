Конор Макгрегор
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#Конор Макгрегор

Конор Макгрегор: «Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед?»

24 октября 2019, 13:19

Конор Макгрегор дает в Москве пресс-конференцию и отвечает на главные вопросы о себе, своем бизнесе и будущих боях. 

Про Хабиба тоже спросили. Передают авторы «Гола»:

«Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед? Я не ожидаю ничего от команды Хабиба. Провокация? Я проживаю в отеле в центре Москвы. Но он вообще не в России, наверное. Это типичная черта для дагестанца».

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