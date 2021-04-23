Конор купил бар в Дублине, где в 2019 году он ударил пожилого мужчину

The Currency оценивает покупку в сумму от полутора до двух миллионов долларов. Издание пишет, что Конор «расширяет свои бизнес интересы» и делает вторую покупку в одном районе Дублина.

Официальных подтверждений сделки не было. Конор написал в твиттере в ответ на новость The Currency: «Вы и ваши люди запрещены [в баре]».