Конор Макгрегор
MMA
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#Конор Макгрегор #MMA

Конор купил бар в Дублине, где в 2019 году он ударил пожилого мужчину

вчера, 12:30

Конор Макргрегор купил бар «Марбл Арч» в Дублине, пишет The Currency. Это место, где в апреле 2019 года он ударил пожилого мужчину.

  • Случай попал на видео и быстро стал резонансным. Поведение Конора среди прочих осудил глава UFC Дана Уайт.
  • Разные СМИ писали, что Конор в тот день разливал посетителям бара виски собственного производства. Пожилой мужчина якобы отказался от шота, и тогда Конор ударил его по голове.
  • Позже Конор извинился. «Я ошибся. Нужно было раньше взять на себя ответственность».

The Currency оценивает покупку в сумму от полутора до двух миллионов долларов. Издание пишет, что Конор «расширяет свои бизнес интересы» и делает вторую покупку в одном районе Дублина.

Официальных подтверждений сделки не было. Конор написал в твиттере в ответ на новость The Currency: «Вы и ваши люди запрещены [в баре]».

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