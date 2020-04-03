UFC
Хабиб Нурмагомедов
Конор Макгрегор
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#UFC #Хабиб Нурмагомедов #Конор Макгрегор

Хабиб сравнил Конора со старой проституткой

03 апреля, 10:37

Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор обменялись выпадами после отмены главного боя UFC 249 между Хабибом и Тони Фергюсоном.

«Ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру на слабо. Хабиб струсил первым, сделав счет 3:2 в пользу Тони, сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони», – выдал в твиттере Конор.

Еще Конор зашел к Хабибу на прямой эфир в инстаграме, но совместного выступления не вышло.

Хабиб в интервью ESPN заявил следующее: «Вы знаете, что я чувствую. Он выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время прошло».

Также Хабиб заявил, что готов драться с Фергюсоном, если сможет уехать из России.

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