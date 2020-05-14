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#Конор Макгрегор #Хабиб Нурмагомедов #UFC #MMA #Абдулманап Нурмагомедов

«Молюсь за семью Нурмагомедовых». Макгрегор поддержал отца Хабиба

14 мая 2020, 09:45

Абдулманап Нурмагомедов лечится в московском госпитале. На фоне пневмонии он впадал в кому и перенес инсульт. Тут читайте все подробности о состоянии отца Хабиба.

Твит Конора – максимальная поддержка: «Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Это человек, ответственный за большее количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, чем мы даже знаем. Настоящий гений! Было грустно услышать эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время».

Президент UFC Дэйна Уайт тоже написал слова поддержки в твиттере: «Абдулманап Нурмагомедов – настоящий мастер боевых искусств, который живет по правилам гордости, чести и уважения. Он привил такие же ценности своему сыну Хабибу, всегда был рядом по его карьере. Я знаю, что Хабиб очень близок со своим отцом. Мне грустно слышать о его состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и его семьей».

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