Дэйна Уайт
UFC
Конор Макгрегор
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#Дэйна Уайт #Конор Макгрегор #UFC

В ближайшие два месяца на UFC не будут пускать фанатов – Уайт подтвердил

06 мая 2020, 10:40

Президент UFC рассказал о переписке с Конором Макгрегором:

«Он спрашивает меня: «Когда я могу драться на бойцовском острове и будут ли там фанаты?» Он хочет драться. Мы не говорили о конкретном сопернике. Фанатов не будет ни в середине, ни в конце июня».

Ближайший турнир UFC 249 запланирован на 9 мая и также пройдет без зрителей.

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