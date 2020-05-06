Дэйна Уайт
UFC
Конор Макгрегор
В ближайшие два месяца на UFC не будут пускать фанатов – Уайт подтвердил
06 мая 2020, 10:40
Президент UFC рассказал о переписке с Конором Макгрегором:
«Он спрашивает меня: «Когда я могу драться на бойцовском острове и будут ли там фанаты?» Он хочет драться. Мы не говорили о конкретном сопернике. Фанатов не будет ни в середине, ни в конце июня».
Ближайший турнир UFC 249 запланирован на 9 мая и также пройдет без зрителей.
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