Конор Макгрегор
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#Конор Макгрегор

Тетя Конора Макгрегора умерла не из-за коронавируса – об этом он рассказал в своем инстаграме

15 марта 2020, 15:44

Вчера мы написали, что тетя Конора умерла из-за коронавируса.

В своем инстаграме он написал: «Несколько дней назад я должен был объявить миру о значительном пожертвовании на одном из телеканалов. Я взял с собой всю семью, это выступление были готовы транслировать все утренние ток-шоу в США. Мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная тетушка. Я не могу больше так жить».

Сегодня Конор опроверг информацию о том, что его тетя умерла из-за коронавируса.

«Я хотел бы уточнить: было подтверждено, что она умерла не от коронавируса. Я благодарю всех сочувствующих за поддержку, сейчас я занимаюсь подготовкой к похоронам».

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