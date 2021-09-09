Все подозревают Конора в употреблении наркотиков – из-за фото с рассыпанным порошком. Ранее его часто обвиняли, но прямых доказательств нет

Подписчики заподозрили рассыпанный кокаин. Но есть ли основания считать, что Конор его употребляет? Вот что об этом было слышно раньше:

• «Он понемногу употребляет кокаин. Он обдолбанный коксом мелкий лепрекон», – это цитатаКолби Ковингтона трехлетней давности. «Он отдыхает на яхте, курит косяки», – его же слова минувшим летом.

• Дэйна Уайт задавался вопросом, не принимал ли что-либо Конор, когда нападал на автобус с Хабибом Нурмагомедовым.

• Комментатору UFC Джо Рогану тоже показалось: «Это похоже на кокаин». Позже он отвечал на вопрос, что же боец будет делать после завершения карьеры: «Да все, что хочет. Возможно, будет много кокаина». И рассмеялся, добавив, что пошутил.

• «Завязывай с кокаином», – писал ему в инстаграме дзюдист Дмитрий Носов, а боец Майрбек Тайсумов назвал Конора «МакКокаином». «Водитель, который вёз Макгрегора, говорил, что он в машине чего только не употреблял. Это было перед поединком с Хабибом», – еще одна цитата Тайсумова.

• Экс-чемпион мира по ММА Пол Малиньяджи называл его кокаинщиком в инстаграме.