Все подозревают Конора в употреблении наркотиков – из-за фото с рассыпанным порошком. Ранее его часто обвиняли, но прямых доказательств нет
Помните: наркотики – зло. Никогда их не пробуйте и не связывайтесь с ними ни в каком виде.
Конор Макгрегор запустил рекламный пост в инстаграме о часах Rolex. За сутки – более 700 тысяч лайков. Много и комментариев, а часть из них – о том, что насыпано на столе у Конора.
Вернее, даже не часть, а подавляющее большинство.
Подписчики заподозрили рассыпанный кокаин. Но есть ли основания считать, что Конор его употребляет? Вот что об этом было слышно раньше:
• «Он понемногу употребляет кокаин. Он обдолбанный коксом мелкий лепрекон», – это цитатаКолби Ковингтона трехлетней давности. «Он отдыхает на яхте, курит косяки», – его же слова минувшим летом.
• Дэйна Уайт задавался вопросом, не принимал ли что-либо Конор, когда нападал на автобус с Хабибом Нурмагомедовым.
• Комментатору UFC Джо Рогану тоже показалось: «Это похоже на кокаин». Позже он отвечал на вопрос, что же боец будет делать после завершения карьеры: «Да все, что хочет. Возможно, будет много кокаина». И рассмеялся, добавив, что пошутил.
• «Завязывай с кокаином», – писал ему в инстаграме дзюдист Дмитрий Носов, а боец Майрбек Тайсумов назвал Конора «МакКокаином». «Водитель, который вёз Макгрегора, говорил, что он в машине чего только не употреблял. Это было перед поединком с Хабибом», – еще одна цитата Тайсумова.
• Экс-чемпион мира по ММА Пол Малиньяджи называл его кокаинщиком в инстаграме.
Можно найти еще больше цитат от людей, обвиняющих Конора в употреблении наркотиков. Но главное, что полиция никогда не предъявляла ему обвинения. Ни в употреблении, ни в хранении. Есть разные видео с ненормальным поведением Конора, но нет доказательств того, что он принимал что-то запрещенное.
Жозе Алдо как-то сказал, что Конор не проходит проверки на запрещенные вещества. Позже это было легко опровергнуто. В 2019-м американское антидопинговое агентство опубликовало список бойцов UFC, которые за последние четыре года сдали наибольшее количество чистых допинг-проб. Конор с отрывом занял первое место – целых 49 отрицательных тестов.
Кокаин фигурирует и в деле об изнасиловании, которое приписывается Конору: женщина и друг Конора раздобыли кокаин, она употребила его по дороге в отель к нему. Про употребление Конором в деле ничего нет.
Иронично, что именно за наркотики в тюрьму попал двойник Конора – 34-летний Марк Най. Он очень похож на бойца внешне, у него были визитные карточки с надписью «Макгрегор Энтерпрайз» на одной стороне и «лучшие наркотики в Суррее» – на другой.
В UFC существует наказание за наркотики. Например, Хуансамильо Рондерос был отстранен на девять месяцев, а Фабрисио Вердум – на два года. Куда больше не повезло итальянке Маре Борелло аж на 26 лет.
У Конора такой проблемы нет, вокруг – лишь слухи, но нет фактов. Да и рассыпанный порошок на столе в свежей публикации в инстаграме вполне может быть сахаром, солью или банальными крошками на столе. Непонятно лишь, почему именно такой снимок был выбран для рекламного поста.