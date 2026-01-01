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UFC 264
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UFC 264
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MMA
Джейк Пол предложил Макгрегору бой за 23 доллара. Порье – цепочку за 100 тысяч с фигуркой Конора, лежащего в нокауте
#Джейк Пол
MMA
Уайт объявил, что Порье подерется за пояс в легком весе. Потом – возможный четвертый бой с Конором
#Конор – Порье
MMA
Судьи отдали Порье победу в первом раунде. Еще до снятия Конора из-за сломанной ноги
#Конор – Порье
MMA
«Добро всегда побеждает зло». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Все результаты боев на UFC 264
#UFC 264
MMA
Порье победил Конора на UFC 264. Тот сломал ногу на последних секундах первого раунда
#Конор – Порье
MMA
Бернс победил Томпсона на UFC 264. Бой продлился все три раунда
#UFC 264
MMA
Порье – лидер рейтинга легкого веса UFC. Конор занимает там пятое место
#Конор – Порье
MMA
Битва взглядов Конор – Порье перед UFC 264. Они встретились после взвешивания
#Конор – Порье
MMA
Взвешивание Конор – Порье на UFC 264. Они показали одинаковый вес
#UFC 264
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Полный кард турнира UFC 264. Конор и Порье – соперники по главному бою
#UFC 264
MMA
Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264
#Конор – Порье
MMA
Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264: прямая трансляция основного карда 11 июля
#Конор – Порье