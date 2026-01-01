UFC 264

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Конор финансово взрывает UFC, но давно не король. Бьет ветеранов и за пять лет вместил все поражения
#Конор Макгрегор
Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
Конор мучается с травмами ног уже давно – это третий раз за четыре последних боя. Он уже ходил на костылях
#Конор Макгрегор
Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
#UFC 264
Первая реакция Конора на поражение. Сидит со сломанной ногой и кричит Порье: «Твоя жена в моем директе»
#Конор – Порье
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 264
#Конор – Порье
Онлайн-трансляция третьего боя Конор – Порье. Прямая трансляция турнира UFC 264
#Конор – Порье
Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства
#Джоли Порье
«Я ломаю лица людей за деньги». Конор одержим богатством: меряет им карьеру, копит миллиард и покупает часы после каждого боя
#Конор Макгрегор
Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»
#Конор – Порье
Тренер Конора избил его на первой встрече за унижение девушки и заставляет много тренировать задницу. Их союз – 🔥
#Джон Кавана
Конор назвал жену Порье мужиком, а его самого – сучкой. Пнул ногой и пообещал убить
#UFC 264
Сколько Конор заработал за бой с Порье на UFC 264. Он опять проиграл и сломал ногу
#Конор – Порье