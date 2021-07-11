UFC 264
UFC
Гилберт Бернс
Стивен Томпсон
Бернс победил Томпсона на UFC 264. Бой продлился все три раунда
11 июля, 07:01
Стивен Томпсон и Гилберт Бернс провели бой на турнире UFC 264. Это со-главный поединок в основном карде. Главным заявлен бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.
Бернс сказал, что пытался закончить бой досрочно. Он выиграл у Томпсона два раунда из трех.
Гилберт Бернс перед этим боем занимал второе место в рейтинге UFC в полусреднем весе. Стивен Томпсон в этом же рейтинге шел четвертым.
Бернс в феврале 2021 года проиграл Камару Усману техническим нокаутом. Тогда он претендовал на чемпионский титул.
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