Бернс победил Томпсона на UFC 264. Бой продлился все три раунда

Стивен Томпсон и Гилберт Бернс провели бой на турнире UFC 264. Это со-главный поединок в основном карде. Главным заявлен бой Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Бернс сказал, что пытался закончить бой досрочно. Он выиграл у Томпсона два раунда из трех.

Гилберт Бернс перед этим боем занимал второе место в рейтинге UFC в полусреднем весе. Стивен Томпсон в этом же рейтинге шел четвертым.

Бернс в феврале 2021 года проиграл Камару Усману техническим нокаутом. Тогда он претендовал на чемпионский титул.