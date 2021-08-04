Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥇🇷🇺 Колесниченко и Ромашина взяли золото в синхронном плавании. Это 14-я золотая медаль России в Токио

7 часов назад

Синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли 14-е золото России на Олимпиаде. Призеры соревнований:

  1. 🇷🇺 Колесниченко и Ромашина – 195,0079
  2. 🇨🇳 Хуан и Сунь – 191,7832
  3. 🇺🇦 Федина и Савчук – 188,7953

31-летняя Ромашина после этой победы стала самой титулованной синхронисткой в истории Олимпийских игр. Это золото для нее шестое в карьере. Сразу после соревнований она объявила о завершении выступлений на Олимпиаде.

🥇 – Пекин-2008 (группа)

🥇🥇 – Лондон-2012 (дуэт, группа)

🥇🥇– Рио-2016 (дуэт, группа)

🥇 – Токио-2020 (дуэт)

Для Колесниченко это вторая медаль на Олимпийских играх. До этого она побеждала в группе на Играх 2016 года.

Россия после этой медали поднялась на пятое место в общем зачете. У нее 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

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