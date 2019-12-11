Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил

Прямой зависимости и конкретных выводов в науке нет, но исследования подтверждают: игра головой в футболе может травмировать мозг и развить неврологические заболевания.

Почему так?

Футбольный мяч весит более 400 граммов и развивает скорость до 130 км/ч. Голова может принять сгенерированную мощность, в 100+ раз превышающую силу тяжести. Колледж спортивной медицины в штате Индиана установил, что такой удар головой по мячу эквивалентен столкновению шлемами игроков в американский футбол.

Итог: летящий на голову мяч передает кинетическую энергию мозгу. Мозг отскакивает от задней части черепа и колеблется = ушиб. Это подтверждает доктор Майкл Грей: «Нервы начинают растягиваться, что вызывает структурные повреждения».

Доктор Беннет Омалу первым исследовал, как головные повреждения игроков НФЛ приводят к развитию хронической травматической энцефалопатии [прогрессирующее дегенеративное расстройство головного мозга]. Резюме Беннета по футболу: «Нет никакого смысла управлять объектом, который движется с большой скоростью, головой. Я считаю, что в конечном итоге на профессиональном уровне необходимо ограничить игру головой. Это очень опасно».