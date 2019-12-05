Секреты лучшего пловца в истории. 12000 калорий в день, по шесть часов в бассейне, лечение депрессии, треки Эминема
Майкл Фелпс – это 28 олимпийских медалей, из которых 23 – золотые. Майкл Фелпс – это 37 мировых рекордов. Майкл Фелпс – это самый титулованный олимпиец в истории.
А еще Фелпс – это бесконечная работа, исключительная генетика и куча проблем, которые он победил. Этот текст − детальный разбор Фелпса: что он ел, как устроено его тело, сколько он тренировался, как он лечился.
Диета Фелпса: рацион, созданный учеными, и килограмм пасты в сутки
В детстве Фелпс был длинным, но щуплым. Над ним смеялись, а соперники были элементарно мощнее, и это давало им преимущество на длинных дистанциях, где требовалось больше выносливости.
Когда ему было 11, тренер советовал: больше есть, чаще растягиваться и минимум три раза в неделю ходить в тренажерку. Фелпс послушал. За несколько месяцев худенькие ручки набрали мышц, кожа перестала просвечивать на костях, а на животе появился пресс.
О тех временах Фелпс говорил: «Мама (родители развелись, когда ему было девять) помогала мне во всем. Она готовила, поддерживала. Какое-то время я отказывался понимать, что мне нужно больше есть. Мама после разговора с тренером убеждала кушать еще и еще. В конце концов аппетит становился больше, и я привыкал к такому количеству пищи».
В 23 года Фелпс связался с профессорами Вашингтонского университета, которые изучали диетологию. Те несколько месяцев проводили тесты над его телом, чтобы определить уровень усваиваемости пищи: например, брали кровь на анализ и требовали взвешивания четыре раза в день (после завтрака, после первой тренировки, после второй тренировки и после ужина). По итогам всех исследований Фелпс получил персональную программу питания.
The Telegraph сделали материал о диете Фелпса, в котором подробно расписали каждый прием пищи. Ранее в спорте больше всего ели велосипедисты Тур Де Франс (гонка из 21 этапа, каждый из которых длится один день). Для нормального проката на этом турнире им требуется 8000-10000 калорий в день.
Внимание: Фелпс потреблял больше.
Вот пример меню на каждый из трех основных приемов пищи:
- Завтрак: три сэндвича с жареными яйцами, листьями салата, сыром, жареным луком и майонезом; тарелка рисовой каши; три французских тоста; три блина с шоколадной крошкой; две чашки кофе.
- Обед: полкило пасты; три больших (батоны) бутерброда с ветчиной, плавленым сыром, салатом и майонезом; энергетические напитки (в сумме должны давать тысячу калорий. Допустим, в бутылке Adrenaline Rush объемом 0,5 литра около 520 калорий).
- Ужин: полкило пасты; большая пицца; одна-две баночки энергетика.
Журналисты The Telegraph посчитали общую калорийность и прибалдели: в сумме получается 12000 калорий в день, что больше нормы приблизительно в 4 раза. Переводя суточную норму Фелпса в обычные продукты, получаем:
Так было до 2012 года. После Олимпиады в Лондоне он пересмотрел свой подход. «Долгое время моей целью было просто набрать необходимое количество калорий. Я даже не задумывался о том, что мне нужно съесть: я просто ел, ел и ел. Сейчас я потребляю больше растительных и натуральных жиров», – говорил Фелпс.
Men’s Health рассказывал, как именно выглядит новая диета:
В течение дня Фелпс иногда догоняется энергетическими батончиками, фруктами и мучным.
Всю бездну калорий Фелпс сжигал огромным объемом тренировок: ежедневно по 6 часов в воде + 2 часа зала/кардио (бег, велосипед).
Тело Фелпса − чудо: идеальные пропорции, запредельный размах рук, объем легких в 1,5-2 раза выше нормы
Коронная дистанция Фелпса – 200 метров баттерфляем (плывешь на груди, синхронно гребешь руками, делаешь ногами волну). Под нее он много тренировался на выносливость и постоянно отрабатывал технику.
Без второго пункта – никуда. В какой-то момент у Фелпса было практически равное соперничество с Райаном Лохте (американский пловец, шестикратный олимпийский чемпион). Лохте выглядит мощнее и мускулистее. Но техника Фелпса (гребковая, на поворотах) чище. За счет этого он иногда и выигрывал у Лохте секунды (в плавании секунда – гигантское время).
Вытачивать технику помогало собственное тело. Американский проект Business Insider выделил несколько ключевых особенностей Фелпса:
- Короткие (в сравнении с торсом), но очень мощные ноги. Они позволяют идеально балансировать, при этом не дают лишнее сопротивление при гребке.
- Длинное тело с идеальной пропорцией. Это положительно влияло на обтекаемость.
- Огромные жилистые руки. При росте в 188 сантиметров размах его рук составлял 201 сантиметр (обычно рост больше размаха). При таком соотношении эффективность рук сравнима с лодочными веслами.
- Длинные стопы – 47 размер. Приравниваются к небольшим ластам.
Biography называет еще одну важную физиологическую способность Фелпса – его организм выделяет вдвое меньше молочной кислоты, чем у конкурентов. В тренировках она позволяла Фелпсу меньше уставать и легче переносить нагрузки.
Журналисты The Telegraph в 2012-м выяснили, что у Фелпса сильно развиты сгибательные мышцы, плюс невероятно крепкие даже для спортсмена суставы. Такая особенность позволяет ему сильнее отталкиваться от воды и формировать преимущество перед средними пловцами уже после нескольких гребков.
Есть много забавных мифов о теле Фелпса. К примеру, какая-то особая кровеносная система или три легких. Второй момент идеально бы помогал ему в работе в воде (чем меньше дышишь, тем меньше энергии тратишь на дыхание).
Но реальность проще. Никаких лишних органов – портал Scientific American рассказывает, что объем легких Фелпса просто больше объема легких обычного человека. Средняя цифра − 6 литров. У Фелпса – от 9 до 12.
Психология Фелпса: гиперактивность и депрессия VS поддержка жены и музыка
Летом 2017-го Фелпс дал сенсационное интервью, в котором рассказал о проблемах с психикой.
«В детстве с синдромом недостатка внимания и гиперактивности я практически кидался на стены. Я не мог сидеть спокойно. Учителя говорили, что я никогда ничего не добьюсь и вообще не стану успешным человеком. Как олимпиец, я могу сказать за себя и еще за несколько спортсменов, что это такое – пройти через депрессию. Ты тренируешься четыре года, доходишь до пика своей формы, а уже через два дня после старта Олимпиады ты уже опустошен. Ты думаешь: «А чего мне теперь делать?» Вот тут и начинаются проблемы».
Затем Фелпс еще больше раскрылся в твиттере: «Я страдал от тревожности и депрессии и даже задумывался о том, хочу ли жить дальше. И вот когда я дошел до этого, я попросил помощи у лицензированного специалиста. Это решение спасло мою жизнь. Нельзя ждать, когда до такого дойдет».
У Фелпса синдром дефицита внимания и гиперактивности, смешанный с депрессией. Депрессия остро проявилась после 2016-го, когда Фелпс ушел из спорта. Оставшись без главного занятия в жизни, он просто не знал, как жить дальше.
Больше всего за его ментальные проблемы переживала жена Николь – благодаря ей Фелпс записался на курсы реабилитации, а теперь призывает всех не молчать о проблеме. «Николь – мой ангел. Мои дети – мои ангелы. Они все. Когда Николь узнала, что скрывается в моей голове, она заплакала. У нее было столько эмоций. Она много говорила со мной. Она помогала справляться с критикой, настраивала. Это великая женщина».
Проблемы с депрессией после карьеры случились в том числе из-за накопившегося давления во время нее. Единственный способ разрядки в такие моменты − музыка.
Вы не найдете ни одного соревнования за последние 6-7 лет карьеры Фелпса, на которых он появился без наушников.
The Times, Guardian и много других авторитетных изданий неоднократно спрашивали Фелпса о песнях из плейлиста. И каждый раз получали один и тот же список исполнителей: Eminem, Jeezy, Skrillex, Nero. Песню Эминема «Lose Yourself» Фелпс вообще считает главной мотивацией перед заплывом.
На Олимпийских играх в Рио Фелпс выиграл пять золотых медалей. Когда журналисты спросили его о настрое на последние соревнования в карьере, он сказал: «Все просто, я просто включаю Эма и наслаждаюсь. И это даже не потому, что я кайфую и расслабляюсь от ритма. Мне нравится, о чем эта песня. Такое ощущение, что она была срисована с меня: я просто выхожу и думаю о победе, потому что другого пути у меня нет».