Секреты лучшего пловца в истории. 12000 калорий в день, по шесть часов в бассейне, лечение депрессии, треки Эминема

Майкл Фелпс – это 28 олимпийских медалей, из которых 23 – золотые. Майкл Фелпс – это 37 мировых рекордов. Майкл Фелпс – это самый титулованный олимпиец в истории.

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Диета Фелпса: рацион, созданный учеными, и килограмм пасты в сутки

В детстве Фелпс был длинным, но щуплым. Над ним смеялись, а соперники были элементарно мощнее, и это давало им преимущество на длинных дистанциях, где требовалось больше выносливости.

Когда ему было 11, тренер советовал: больше есть, чаще растягиваться и минимум три раза в неделю ходить в тренажерку. Фелпс послушал. За несколько месяцев худенькие ручки набрали мышц, кожа перестала просвечивать на костях, а на животе появился пресс.

О тех временах Фелпс говорил: «Мама (родители развелись, когда ему было девять) помогала мне во всем. Она готовила, поддерживала. Какое-то время я отказывался понимать, что мне нужно больше есть. Мама после разговора с тренером убеждала кушать еще и еще. В конце концов аппетит становился больше, и я привыкал к такому количеству пищи».