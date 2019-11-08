Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча
Одно из главных футбольных заблуждений касается позиций игроков их ролей. У нас закреплено в сознании: вратарь – отбивает, защитник – защищается, нападающий – забивает, полузащитник – ну, полузащищается.
Поэтому считается, что если команда много пропускает – у нее плохие защитники (или вратарь), мало забивает – плохие нападающие (или полузащита).
Мы мыслим этими категориями, потому что футбол действительно таким был. Защитники только оборонялись и не умели в атаке ничего, кроме как забить головой и отдать пас ближнему. Нападающие без мяча ходили пешком (Месси до сих пор так делает) и даже не пытались накрывать защитников. Да и зачем: ведь они плохо пасовали и в основном выбивали мяч.
Но сейчас все изменилось.
Вратари активно участвуют в начале атак (Нойер, Алисон, Эдерсон), защитники прекрасно пасуют и двигают мяч на ведении (Магуайр, Кулибали, Ляпорт), а нападающие эффективно обороняются (Габи Жезус, Гризманн, Фирмино).
Игроки становятся более универсальными. Поэтому в футболе увеличивается количество полузащитников. Не зря Пеп Гвардиола однажды сказал, что хотел бы сыграть с 11 полузащитниками, а в последних матчах использует опорников (Фернандиньо и Родри) как центральных защитников.
Эта долгая вводная часть − подводка к важной мысли: эволюция защитников и вратарей в сторону атаки началась уже давно, но нападающих, которые классно обороняются, до сих пор мало. Потому что активный прессинг как важный тактический прием вошел в игру совсем недавно (в последние 5-10 лет).
Прессинг – это система обороны на чужой половине поля, которая работает только при слаженном движении игроков. Нападающие научились грамотно двигаться и перекрывать линии передач соперникам, но в целом пока не освоили оборонительные скиллы (отборы, перехваты).
Но постепенно появляются форварды, способные обороняться на высоком уровне. Роберто Фирмино из «Ливерпуля» – первый форвард в истории футбола, которого можно назвать опорным нападающим или первым защитником команды.
Все знают о крутости Фирмино, но, наблюдая за его игрой (он не так много забивает), не до конца понимают, что в нем уникального.
Сейчас все объясним.
Фирмино – самый нетипичный нападающий в мире
Фирмино приходил в «Ливерпуль» летом 2015-го типичным атакующим полузащитником: техничным, хорошо видящим поле, с ударом. Но полузащитником. И первые месяцы, когда команду тренировал Брендан Роджерс, он играл под нападающим – получалось не очень.
В конце октября пришел Клопп. Спустя несколько месяцев он попробовал Фирмино в роли нападающего, а точнее – ложной девяткой. Бразилец отлично показал себя на новой позиции и уже четыре года играет только там.
Главные качества, которые оценил Клопп в Фирмино, – интенсивное и грамотное движение без мяча в прессинге, умные открывания и оборонительные навыки. До «Ливерпуля» бразилец играл на всех позициях, кроме вратаря и центрального защитника. Профессиональную карьеру он начинал опорником.
Первый тренер Фирмино Гильере Фариас рассказывал: «Атакующим полузащитником Фирмино стал после 17 лет. У нас он был опорным. Он всегда умело и отбирал мяч, и созидал».
Для Клоппа Фирмино стал игроком, олицетворяющим его стиль. Хотя его купили, когда Клоппа еще не было в клубе. Позже Клопп рассказывал:
«Я считал его одним из лучших в Бундеслиге. Поэтому, когда увидел, что «Ливерпуль» подписал Фирмино, подумал: «Как им это удалось?». Многим игрокам приходится напоминать, что им нужно принимать участие в игре без мяча и обороняться наравне с остальными. С Роберто такой проблемы нет и никогда не будет».
Фирмино сразу показал одноклубникам в «Ливерпуле», как нужно прессинговать и быстро включаться в отбор после потери. Фирмино называют «ложной девяткой», но этот ярлык не совсем ему подходит.
Ложная девятка в классическом понимании – игрок опускается к центру поля, получает мяч и оттуда либо идет вперед на дриблинге, либо отдает разрезающую передачу – так играл Лео Месси в «Барселоне» Гвардиолы.
У Фирмино другой набор приемов: он опускается в центр, чтобы стянуть соперника и освободить зоны для партнеров (когда команда с мячом), и отобрать мяч (когда команда без мяча).
Бывший партнер Фирмино по «Ливерпулю» анонимно рассказывал американскому изданию The Athletic, что ненавидит играть против Фирмино в АПЛ: «Он уводит вас туда, где вы не хотите быть. Если вы выдвигаетесь за ним слишком далеко, это оставляет место для двух других (Салаха или Мане). И вы остаетесь не у дел. Роберто похож на двух игроков в одном. Из-за него кажется, будто у «Ливерпуля» есть еще один человек на поле».
Без мяча Фирмино действует еще и как настоящий опорник, только делает это на других участках поля. Классический опорный вступает в борьбу у своей штрафной, а Фирмино наоборот – около чужой. Опорник занимается распасовкой на своей половине поля, а Фирмино – в финальной трети.
«Мне нравится опускаться вглубь поля и помогать команде защищаться, ведь потом нашей обороне предстоит бежать вперед и участвовать в атакующих действиях. Так чем мы отличаемся друг от друга? Мы делаем общее дело», – говорит Фирмино.
Во всех сезонах в АПЛ (сейчас для него идет пятый) Фирмино попадает в топ-3 нападающих по отборам и перехватам. По этому сезону точной статистики нет, но в прошлых двух он был лучшим форвардом Европы по отборам и перехватам на чужой половине поля.
Самое удивительное: до «Ливерпуля» Фирмино никогда не играл в такой прессингующей системе. Клопп считает, что прессинг дан Фирмино природой: «Он не слишком много думает, когда идет в прессинг. Ему это не нужно. У него это заложено на уровне инстинкта. Роберто действительно очень силен в ситуациях, когда нужно включиться и отобрать мяч.Он наш связующий игрок, финишер, боец и первый защитник».
Фирмино дает «Ливерпулю» самое главное – баланс
Цитаты тех, кто действительно шарит:
• Венгер: «Роберто – самый щедрый форвард из всех, что я видел. Он работает на команду и ни секунды не думает о себе. Успех коллектива для него важнее. Потрясающий игрок».
• Тьерри Анри: «Он самый разносторонний игрок атакующего плана в Премьер-лиге. Я не знаю другого такого игрока, который умел бы все».
• Моуринью: «В «Ливерпуле» Обамеянг забивал бы ещe больше голов, чем сейчас. Потому что там играет Роберто Фирмино! Можно только позавидовать Салаху и Мане».
• Оуэн: «Ливерпулю» так повезло, что у них есть такой игрок, как Фирмино. Ему вообще чужд эгоизм, о себе он думает в последнюю очередь. Салах же чаще думает о голах. Где-то между ними ещe Мане. Просто отличный баланс, и именно Роберто уравновешивает тройку».
Эти четверо уже все сказали за нас. Фирмино действительно балансирует атаку «Ливерпуля», работая больше Салаха и Мане, никогда не жадничая и освобождая для них зоны.
Бескорыстность Фирмино хорошо подчеркивает момент прихода Салаха. Фирмино на тот момент играл под 11-м номером и был счастлив. Салах попросил отдать номер ему – Фирмино это даже не задело: он спокойно взял девятку. В этом же сезоне Салах стал лучшим бомбардиром и игроком АПЛ. Фирмино остался в тени.
И еще два важных момента:
1) Фирмино универсален – может сыграть на любой позиции в тройке нападения; и под нападающим, когда команда перестраивается на 4-2-3-1.
2) Он трудолюбивый, много работает, всегда готов играть, а Клопп заставляет его отдыхать: «Он любит бегать и преследовать игроков. Даже если я попрошу его остановиться, он будет продолжать в том же духе. Вот почему я меняю его по ходу игры – иначе он никогда не будет отдыхать».
Дальше – тоже цитатами. Они идеально точно описывают роль Фирмино и его уникальность:
• Вейналдум: «Он вкладывает очень много сил и всегда много работает на команду. Роберто делает гораздо больше, чем просто играет нападающим. Он хорошо защищается, он опускается в полузащиту и дает нам еще одного человека там. Он делает так много всего, чего вроде не должен, и это облегчает нам жизнь».
• Ван Дейк: «Роберто Фирмино – лучший игрок из тех, с кем мне приходилось играть».
• Клопп: «Мо Салах – игрок мирового класса, но не каждый день. Мане – игрок мирового класса, но не каждый день. Фирмино – игрок мирового класса практически каждый день. Он самый важный для нас».
Но хлестче всех недавно высказался Питер Крауч:
«Фирмино − идеальный партнер. Он играет лучше всех на позиции нападающего в АПЛ. По этой причине Салах и Мане много забивают, ведь у них есть такой щедрый партнер. Недавно я услышал цитату, которая мне очень понравилась: «Если следишь за мячом, Фирмино не видно. Если смотришь за Фирмино – видишь всю игру». Поэзия. Это футболист, благодаря которому система «Ливерпуля» работает. Он – гений».
И это действительно так. В этом весь феномен Фирмино. Повторяем еще раз, потому что эта мысль полностью описывает то, почему Фирмино остается в тени (он не такой зрелищный и забивной), но так высоко котируется футболистами, тренерами и экспертами.
Ты не замечаешь Фирмино, если следишь за мячом. Но если наблюдаешь за Фирмино – видишь всю игру.
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