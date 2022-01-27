Канье Уэст
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#Канье Уэст

Канье Уэст выпустит Donda 2 22 февраля

вчера, 21:43

Последние события из жизни Канье Уэста:

1. Сменил имя на Ye.

Почему Канье Уэст сменил имя на Ye и как он к этому пришел. Так пишется слово «ты» в Библии

2. Выпустил трек, из-за которого начался шум.

Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте

3. Сейчас объявил о выходе Donda 2.

Летом он выпустил альбом Donda, состоящий из 27 треков. Тогда альбом вышел с несколькими переносами. Сейчас Канье объявил о выпуске нового альбома Donda 2. Дата – 22 февраля 2022 года. В инстаграме он показал это таким постером.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм Канье Уэста
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Канье Уэст выпустил альбом Donda (наконец-то!): черный квадрат на обложке, недоступная песня и аж 27 треков
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