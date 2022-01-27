Канье Уэст
Канье Уэст выпустит Donda 2 22 февраля
вчера, 21:43
Последние события из жизни Канье Уэста:
1. Сменил имя на Ye.
Почему Канье Уэст сменил имя на Ye и как он к этому пришел. Так пишется слово «ты» в Библии
2. Выпустил трек, из-за которого начался шум.
Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте
3. Сейчас объявил о выходе Donda 2.
Летом он выпустил альбом Donda, состоящий из 27 треков. Тогда альбом вышел с несколькими переносами. Сейчас Канье объявил о выпуске нового альбома Donda 2. Дата – 22 февраля 2022 года. В инстаграме он показал это таким постером.
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