Канье Уэст выпустит Donda 2 22 февраля

Последние события из жизни Канье Уэста:

1. Сменил имя на Ye.

Почему Канье Уэст сменил имя на Ye и как он к этому пришел. Так пишется слово «ты» в Библии

2. Выпустил трек, из-за которого начался шум.

Канье Уэст выпустил трек – и начался шум: из-за чучела обезьяны без кожи на обложке и угроз новому парню Кардашьян в тексте

3. Сейчас объявил о выходе Donda 2.

Летом он выпустил альбом Donda, состоящий из 27 треков. Тогда альбом вышел с несколькими переносами. Сейчас Канье объявил о выпуске нового альбома Donda 2. Дата – 22 февраля 2022 года. В инстаграме он показал это таким постером.