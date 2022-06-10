Что известно об игре Stray про бродячего кота в кибергороде: мир без людей, говорящие роботы и семь лет разработки

19 июля на PS4, PS5 и ПК выйдет игра Stray про бродячего кота (предзаказ в Steam можно сделать за 630 рублей). По сюжету он разлучен с семьей и оказывается в «гибнущем» кибергороде, населенном роботами. Рассказываем главное о предстоящем релизе.

В игре нужно «думать, как кошка» и решать головоломки

Авторы из студии BlueTwelve намеренно не раскрывали журналистам детали истории. Известна лишь общая концепция: главный герой оказывается в чуждом для себя месте, исследует локации и пытается решить загадки города.

Разработчики понимали, что заявленный герой привлечет внимание любителей кошек со всего мира – и те захотят проверить, насколько персонаж реалистичен. Поэтому в геймплей добавили детали, знакомые всем владельцам кошек: герой может сбросить предметы с полки, запрыгнуть на стол и разбросать фишки от настольной игры, полакать воду, мяукнуть, и даже вздремнуть на груди (правда, не у хозяев, а у роботов).

В некоторых случаях решение головоломок напрямую зависит от того, сможет ли игрок «думать, как кошка». Например, скрести дверь достаточно долго, чтобы ее открыли на выход или выход.