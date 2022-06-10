Что известно об игре Stray про бродячего кота в кибергороде: мир без людей, говорящие роботы и семь лет разработки
19 июля на PS4, PS5 и ПК выйдет игра Stray про бродячего кота (предзаказ в Steam можно сделать за 630 рублей). По сюжету он разлучен с семьей и оказывается в «гибнущем» кибергороде, населенном роботами. Рассказываем главное о предстоящем релизе.
В игре нужно «думать, как кошка» и решать головоломки
Авторы из студии BlueTwelve намеренно не раскрывали журналистам детали истории. Известна лишь общая концепция: главный герой оказывается в чуждом для себя месте, исследует локации и пытается решить загадки города.
Разработчики понимали, что заявленный герой привлечет внимание любителей кошек со всего мира – и те захотят проверить, насколько персонаж реалистичен. Поэтому в геймплей добавили детали, знакомые всем владельцам кошек: герой может сбросить предметы с полки, запрыгнуть на стол и разбросать фишки от настольной игры, полакать воду, мяукнуть, и даже вздремнуть на груди (правда, не у хозяев, а у роботов).
В некоторых случаях решение головоломок напрямую зависит от того, сможет ли игрок «думать, как кошка». Например, скрести дверь достаточно долго, чтобы ее открыли на выход или выход.
Разработчики обожают кошек – поэтому они и сделали такого детализированного персонажа
Выбор главного героя кажется необычным и даже новым для гейм-индустрии. Продюсер Суон Мартин-Рагет говорит, что в отрасли больше примеров героев-собак, но не кошек. «Это интересно: у нас не было много референсов, когда дело дошло до разработки интерактивности и всего остального».
Журналисты отмечают продуманную детализацию образа – «от очаровательной рыси» до «специфического подергивания кончика хвоста» – и связывают ее с многочисленными референсами из жизни разработчиков. Обозреватель Gamesradar пишет, что в BlueTwelve царит атмосфера «всеобщей любви к кошкам» – несколько животных даже живут в офисе и бродят по нему во время рабочего дня.
«Наличие кошек вокруг нас действительно полезно, потому что мы привыкли видеть, как они двигаются, мы можем сразу увидеть, если что-то не так с анимацией, если звук не очень убедителен, если определенная ситуация слишком нереалистична для настоящего кота», — объясняет Мартин-Рагет.
Кота в игре сопровождает дрон-переводчик
Кот будет центральным персонажем, но не единственным главным героем. Помогать ему в исследовании города будет робот B12, имя которого отсылает к названию студии BlueTwelve.
Одна из основных функций B12 – перевод речи роботов для кота. Введение этого героя позволило разработчикам сохранить достоверность кошачьего образа (не умеющего, очевидно, говорить на языке роботов) и одновременно добавить повествование в игру (раскрыть предысторию персонажей и мира).
Также B12 поможет расширить набор навыков, доступных игрокам. «Мы все знаем, что кошки не слишком хороши, когда дело доходит до взаимодействия с технологиями, и мы хотели добавить в игру несколько головоломок, которые B12 может решить», – рассказал Мартин-Рагет.
Игру делали семь лет и сначала в ней вообще не было кота
Работу над проектом запустили два бывших художника Ubisoft Кула и Вива после увольнения из компании. Они не любят публичности, поэтому известно о них мало – они даже не раскрывают свои фамилии журналистам.
Продюсер Stray Мартин-Рагет рассказал, что изначально игра была вообще не про кота. Авторы придумали футуристический город Коулун, населенный людьми, вдохновились им и стали проводить в нем графические тесты. Тогда они и поняли, что место идеально подходит для кошек. «Это густые городские джунгли, которые хочется прочесать, оценивая достопримечательности и впитывая атмосферу», – пишет обозреватель Pushsquare.
Особенность локации как бы продиктовала модель поведения героя – из-за тесных улиц, множества разноуровневых крыш и вывесок хочется исследовать пространство с необычного угла. Умения кота прыгать и карабкаться раскрывает потенциал этого мира. «Хотя это типичный 3D-платформер, из-за способности кота прыгать в нем явно больше вертикальности, чем обычно в этом жанре», – пишет обозреватель Video Games Chronicle.
Пока журналисты отмечают новизну образа и продуманность мира, но сделать полноценный обзор можно будет только после релиза. Вопросы у них остаются в первую очередь к глубине истории и геймплею.