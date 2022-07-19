Как купить Stray в России через Steam и PlayStation Store: инструкция
19 июля состоялся релиз Stray – одной из самых необычных игр года с главным героем котом, который бродит по киберпанковому городу. В России есть сложности с покупкой игр через Steam или Playstation Store, но обойти их возможно.
Купить Stray в Steam: через Qiwi, МТС или Plati.ru
Игра стоит 700 рублей, но через российские карты купить ее не получится. Поэтому если у вас нет иностранной карты, то можно пополнить счет через Qiwi. Для этого нужно:
- Завести Qiwi-кошелек и привязать его к «Госуслугам»;
- Открыть счет в тенге: кликнуть на иконку профиля и выбрать там «Открыть новый счет»;
- Сделать счет в тенге основным: открыть настройки профиля и изменить основной счет. По умолчанию основным считается счет в рублях;
- Пополнить счет на нужную сумму. Из-за конвертации валют лучше зачислять деньги с запасом;
- Найти Steam через поиск на сайте, ввести логин и зачислить деньги на счет Steam с Qiwi-кошелька.
Еще один вариант – пополнить Steam напрямую через сервисы МТС. На сайте нужно ввести логин Steam, выбрать сумму платежа и способ оплаты (карта или личный кабинет в «МТС Деньгах»). Главный минус такого способа – высокая комиссия, которая может достигать 26%.
Третий вариант – площадки наподобие Plati.ru, где продают гифты (steam gifts). Пользователь Steam может купить игру не для себя, а в подарок другому пользователю. И потом, например, выставить ее на продажу через специальные площадки. В этом варианте есть риск попасть на недобросовестного продавца, поэтому стоит обращать внимание на отзывы.
Купить Stray в Playstation Store
Магазин не работает в России с марта. Наиболее простой способ обойти ограничения – через создание зарубежного аккаунта и покупку Stray в зарубежном магазине (в США она стоит 30 долларов).
- Создать аккаунт и выбрать страну (лучше США или Великобританию). Адрес проживания генерируется через сторонние сервисы;
- Найти на площадках вроде Plari.ru подарочную карту оплаты для этой страны;
- Купить карту и активировать ее. После этого на зарубежном аккаунте появятся деньги;
- На зачисленные деньги можно либо сразу купить Stray, либо купить подписку PS Plus, открывающую доступ сразу к подборкам игр.
На зачисленные деньги можно либо купить Stray, либо сразу подписку PS Plus, открывающую доступ к подборкам игр (в том числе к Stray).