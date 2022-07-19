Как купить Stray в России через Steam и PlayStation Store: инструкция

Третий вариант – площадки наподобие Plati.ru, где продают гифты (steam gifts). Пользователь Steam может купить игру не для себя, а в подарок другому пользователю. И потом, например, выставить ее на продажу через специальные площадки. В этом варианте есть риск попасть на недобросовестного продавца, поэтому стоит обращать внимание на отзывы.

Купить Stray в Playstation Store

Магазин не работает в России с марта. Наиболее простой способ обойти ограничения – через создание зарубежного аккаунта и покупку Stray в зарубежном магазине (в США она стоит 30 долларов).