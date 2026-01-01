Stray

Инфо
Квест, разрабатываемый BlueTwelve Studio, который будет издан компанией Annapurna Interactive
Год выхода
2022
Лента
Материалы
Материалы
30 лучших игр 2022 года
#Игры
Разбираем главную игру лета Stray – симулятор кота, который делает обычные кошачьи дела: игра для тех, кто не играет в игры
#Stray
Как купить Stray в России через Steam и PlayStation Store: инструкция
#Stray
Что известно об игре Stray про бродячего кота в кибергороде: мир без людей, говорящие роботы и семь лет разработки
#Stray
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