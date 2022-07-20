Разбираем главную игру лета Stray – симулятор кота, который делает обычные кошачьи дела: игра для тех, кто не играет в игры

Кот добавляет игре живости. Потому что он остается собой. Что мы можем делать:

Просто так мяукать;

Пить воду из луж;

Драть ковер и провода компьютера;

Сбрасывать горшки и другие предметы;

Царапать двери, чтобы ее кто-то открыл;

Топтаться по клавиатуре.

Обычно эта активность направлена на решение задачи (мы можем сломать компьютер), но все это можно делать и просто ради фана.