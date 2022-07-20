Разбираем главную игру лета Stray – симулятор кота, который делает обычные кошачьи дела: игра для тех, кто не играет в игры
Stray – самая обсуждаемая игра лета. Она разрабатывалась семь лет и заманивала трейлерами об игре с необычной концепцией – кот в киберпанке, где даже нет людей.
После релиза Stray стала главной игрой в тематических медиа, но прорвалась в топы соцсетей, где эмоциями от игр не делились со времен Cyberpunk 2077.
Stray – действительно классная игра и прорыв индустрии?
Почему Stray – это мяу. Главный герой напоминает вашего кота: мурчит, дерет ковер, бегает по клавиатуре
Да, мы реально играем за кота. Не кота в сапогах, который говорит и кромсает противников шпагой, а вашего кота. Уже в первой сцене мы можем подраться с другим котом, облизать его или поиграться с хвостом.
Но скоро случится неудачный прыжок с трубы – и нас засосет в темный мир, где единственным котом останется главный герой.
Кот добавляет игре живости. Потому что он остается собой. Что мы можем делать:
- Просто так мяукать;
- Пить воду из луж;
- Драть ковер и провода компьютера;
- Сбрасывать горшки и другие предметы;
- Царапать двери, чтобы ее кто-то открыл;
- Топтаться по клавиатуре.
Обычно эта активность направлена на решение задачи (мы можем сломать компьютер), но все это можно делать и просто ради фана.
Скоро в игре мы все-таки не будем одни – добавятся роботы. Один (летающий дроид B12) будет нас сопровождать всю игру, а вот остальным роботам уже помогает кот. Например, в одной миссии нужно принести замерзающему хакеру одеяло.
И с роботами кот себя ведет, как с людьми: мурчит, путается под ногами, отказывается садиться на стул, по которому хлопают.
Почему Stray может не зайти геймерам – игра слишком простая
Stray – это игра на стыке дорогого проекта и инди. Топ-качество подчеркивается визуалом (насыщенный и разнообразный), главным героем (кот ведет себя прям как кот), но сильно проседает в геймплее.
Игра водит за ручку и дает мало ощущения риска. Мы не можем, например, упасть – кот остановится у пропасти. И прыгать можно только с определенных точек (возле них появляется подсказка) – поэтому «паркур» в игре ощущается безопасным и скучным.
В Stray есть моменты, где кот может погибнуть – например, в сегментах погони от роботизированных крыс, которые похожи на крабов. Но и тут трудно найти игровой вызов – погоня проходится со второго-третьего раза. Головоломки – элементарные, мир прямолинеен и всегда показывает, куда топать, чтобы приближаться к финалу.
Но Stray будто создан, чтобы сказать геймерам – эй, расслабьтесь. Просто поиграйте за кота. Вам не нужно 20 часов бегать по одним локациям (игра проходится за 5-6 часов), крафтить предметы, прокачивать персонажа и тратить вечера на непобедимых боссов. Stray – это про летний кайф и небольшое интерактивное приключение, где нужно помочь роботу найти место в мире. Как будто серию «Любовь. Смерть. Роботы» превратили в мини-сериал.
Поэтому в Stray можно играть тем, кто вообще давно выключил игры из своей жизни. Она не требует игровых навыков и просто радует даже тем, когда кот останавливается и чешет себя за ухом.