Японец вложил в акции Nintendo $43 тысячи – чтобы задать руководству один вопрос

Блогер под ником Momiji_manjyuu рассказал, что вложил в акции игровой компании Nintendo $43 212. Это позволило ему посетить совет инвесторов и топ-менеджеров компании. Momiji сказал, что пришел на встречу ради возможности задать один вопрос исполнительному директору Nintendo Синье Такахаси.

Но ответ разочаровал 🙁

Momiji спросил: «Многие из старых игр очень давно не получали новых релизов. Есть планы на такие новые релизы или хотя бы на ремейки? Например, в рамках таких популярных франшиз, как F-Zero или Baten Kaitos».