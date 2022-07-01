Nintendo
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Японец вложил в акции Nintendo $43 тысячи – чтобы задать руководству один вопрос

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Блогер под ником Momiji_manjyuu рассказал, что вложил в акции игровой компании Nintendo $43 212. Это позволило ему посетить совет инвесторов и топ-менеджеров компании. Momiji сказал, что пришел на встречу ради возможности задать один вопрос исполнительному директору Nintendo Синье Такахаси.

Но ответ разочаровал  🙁

Momiji спросил: «Многие из старых игр очень давно не получали новых релизов. Есть планы на такие новые релизы или хотя бы на ремейки? Например, в рамках таких популярных франшиз, как F-Zero или Baten Kaitos».

Такахаси ответил загадочно и расплывчато: «Если говорить о ремейках наших прошлых работ, то я всегда думаю о том, как сделать что-то интересное.

Я уже отвечал на похожий вопрос раньше. Тогда я вынашивал планы на ремейк, и мы об этом поговорили, но в данный момент я многие вещи озвучить не могу. Но в конце года я покажу видео чего-то нового, хоть это и не совсем ремейк».

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Такахаси прав. На похожий вопрос он отвечал в 2019 году. И ответ был примерно таким же.

Уже после конференции Momiji рассказал журналистам, что купил сто акций компании и получил такой бонус для акционеров. Встреча длилась час, и в ее условия входило, что руководство Nintendo может проигнорировать вопрос.

F-Zero – это гоночный симулятор, вышедший в 1990 году. Он входил в базовые игры Nintendo вместе с Mario. Игра несколько раз переиздавалась, но новые части не выходили.

Baten Kaitos – фэнтези-РПГ 2003 года. 

Все фото: Keystone Press Agency, aflo / global look press
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