Японец вложил в акции Nintendo $43 тысячи – чтобы задать руководству один вопрос
Блогер под ником Momiji_manjyuu рассказал, что вложил в акции игровой компании Nintendo $43 212. Это позволило ему посетить совет инвесторов и топ-менеджеров компании. Momiji сказал, что пришел на встречу ради возможности задать один вопрос исполнительному директору Nintendo Синье Такахаси.
Но ответ разочаровал 🙁
Momiji спросил: «Многие из старых игр очень давно не получали новых релизов. Есть планы на такие новые релизы или хотя бы на ремейки? Например, в рамках таких популярных франшиз, как F-Zero или Baten Kaitos».
Такахаси ответил загадочно и расплывчато: «Если говорить о ремейках наших прошлых работ, то я всегда думаю о том, как сделать что-то интересное.
Я уже отвечал на похожий вопрос раньше. Тогда я вынашивал планы на ремейк, и мы об этом поговорили, но в данный момент я многие вещи озвучить не могу. Но в конце года я покажу видео чего-то нового, хоть это и не совсем ремейк».
Такахаси прав. На похожий вопрос он отвечал в 2019 году. И ответ был примерно таким же.
Уже после конференции Momiji рассказал журналистам, что купил сто акций компании и получил такой бонус для акционеров. Встреча длилась час, и в ее условия входило, что руководство Nintendo может проигнорировать вопрос.
F-Zero – это гоночный симулятор, вышедший в 1990 году. Он входил в базовые игры Nintendo вместе с Mario. Игра несколько раз переиздавалась, но новые части не выходили.
Baten Kaitos – фэнтези-РПГ 2003 года.