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Wordle
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#Wordle

Пенсионерка в США провела 17 часов в заложниках. Семья заметила пропажу, потому что та не отослала задачу из игры Wordle

2 часа назад

Global Look Press

80-летняя Дениз Холт из Иллинойса стала заложницей в собственном доме после того, как туда проник неизвестный ей мужчина. Холт спасли благодаря ее привычке отсылать семье ежедневные задачи из онлайн-головоломки Wordle.

Преступник проник в дом ночью, отключил связь и запер хозяйку в подвале

Холт проснулась от того, что в ее доме оказался голый мужчина с ножницами в руках. Он попросил вести себя тихо, пообещал не приставать и лег в кровать. Затем он заставил Холт, одетую, принять с ним ванную, после этого отключил стационарный телефон в доме, отобрал мобильный и запер Холт в подвале.

Он объяснил, что ему просто нравится этот дом. Позже выяснилось, что это был психически нездоровый 32-летний Джеймс Дэвис III.

Дочь Холт вызвала полицию, когда не получила от нее задачи из игры и не смогла дозвониться

«Я не отправила старшей дочери задачу из Wordle утром. И это вызвало у нее тревогу», – рассказала позже Холт каналу CBS 2.

  • Wordle – ставшая популярной в начале 2022 года онлайн-головоломка. Пользователи ежедневно получают загаданное новое слово из пяти букв и берут шесть попыток на подбор ответа.
  • Особенность игры в том, что все получают одну и ту же задачу – это объединяет игроков в сообщество и создает постоянные обсуждения.
  • Игра стала общедоступной в ноябре 2021 года. Тогда у нее было 90 пользователей, а в январе – уже несколько миллионов. Она стала настолько популярной, что The New York Times купила ее у создателя за «семизначную сумму».

Холт и ее старшая дочь Мередит, которая живет на другом конце страны, тоже ежедневно обсуждали задачи. Мередит не получила традиционного сообщения, а потом не смогла связаться с ней, и поэтому вызвала полицию. 

К дому прибыл спецназ и обезвредил Дэвиса. Он обвиняется во вторжении в дом с холодным оружием, похищении при отягчающих обстоятельствах и нападении на полицейского.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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