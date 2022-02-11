Пенсионерка в США провела 17 часов в заложниках. Семья заметила пропажу, потому что та не отослала задачу из игры Wordle

80-летняя Дениз Холт из Иллинойса стала заложницей в собственном доме после того, как туда проник неизвестный ей мужчина. Холт спасли благодаря ее привычке отсылать семье ежедневные задачи из онлайн-головоломки Wordle.

Преступник проник в дом ночью, отключил связь и запер хозяйку в подвале

Холт проснулась от того, что в ее доме оказался голый мужчина с ножницами в руках. Он попросил вести себя тихо, пообещал не приставать и лег в кровать. Затем он заставил Холт, одетую, принять с ним ванную, после этого отключил стационарный телефон в доме, отобрал мобильный и запер Холт в подвале.

Он объяснил, что ему просто нравится этот дом. Позже выяснилось, что это был психически нездоровый 32-летний Джеймс Дэвис III.