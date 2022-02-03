Clubhouse год спустя: почему он так быстро исчез и что там происходит сейчас
Clubhouse – главная соцсеть и медиаявление начала 2021 года. Если вдруг вы в тот период не заходили в интернет, то напоминаем: было такое приложение сначала для iOS (чуть позже – и на Android), где люди общались только голосом. Запись разговоров нельзя прослушать потом – только в онлайне.
Формат стал популярен из-за известных людей (в России соцсеть раскрутили Олег Тиньков, Илья Варламов, Покрас Лампас, Сергей Минаев, блогеры Ксения Дукалис и Карина Истомина), которые создали в Clubhouse свои комнаты – любой мог присоединиться и тоже участвовать в разговоре или как минимум слушать.
В феврале 2021-го Clubhouse набрал 10 миллионов пользователей – это безумно много для приложения, которое есть только на айфоне и распространяется ограниченно через инвайты (изначально один человек мог прислать не больше пяти приглашений). Clubhouse писал, что на пике интереса каждый день у них появлялось полмиллиона новых комнат.
Аномальный рост Clubhouse отразила и Россия. Начало февраля 2021-го – всего 140 человек в соцсети, конец месяца – уже 400 тысяч. Но уже через несколько месяцев Clubhouse превратился в символ вещи, которую быстро забыли и никто не использует.
Что делал Clubhouse весь год, чтобы развиться и вернуть популярность
- Появление Clubhouse на Android. После этого приложение скачало больше десяти миллионов новых пользователей.
- Запуск донатов. Clubhouse даже не берет процент – все деньги получают авторы.
- В июле 2021-го Clubhouse отменил систему инвайтов – теперь не нужно приглашение, чтобы подключиться. Clubhouse говорит, что история с инвайтами важна для начала истории соцсети, но сейчас другая эра. Отмену инвайтов Clubhouse подавал как подарок 10 миллионам человек, которые ждали инвайта.
- Новая функция «Волна». Вы через приложение отправляете другу эмодзи с приветствием и, если он его нажимает, то сразу попадает в комнату Clubhouse.
- Теперь можно записать весь разговор в комнате Clubhouse или яркий фрагмент до 30 секунд, чтобы отправить его в другие соцсети. Раньше беседа никак не сохранялась.
Clubhouse говорит, что проблем с популярностью нет – в декабре 2021-го приложение загрузило 2,6 млн человек. В апреле 2021-го, когда интерес к Clubhouse спадал, было чуть больше миллиона. Новый бум Clubhouse связан со странами южной Азии. После появления приложения на Android-устройствах Clubhouse стал популярен в Индии, Пакистане, Непале, Бангладеше.
И почему же Clubhouse так быстро погас
Мы изучили статьи и мнения людей, которые сидели в Clubhouse, и потеряли интерес к проекту. Вот основные причины.
Проблема качества контента
В большинстве соцсетей эта проблема решается лайками и системой рекомендаций. В Clubhouse же просто трудно понять, какая комната будет с интересным контентом, а не пустой болтовней друзей с внутренними шутками.
Конкуренты
Твиттер, фейсбук, телеграм, реддит – все они запустили голосовые чаты после успеха Clubhouse. Идея оказалась не слишком оригинальной и легко реализуемой на других платформах.
Секреты реддита – очень важной соцсети, которая влияет на все остальные. Почему так называется, что за символ на лого и за что блокировался в России
Фактор пандемии
Он появился в 2020 году, когда люди скучали на самоизоляции. Clubhouse восполнял нехватку живого общения, но после локдауна стал уже не так нужен.
Он не цепляет
Большинство пришло туда из-за шума, который, например, сопровождался новостью: «Илон Маск пригласил Путина в Clubhouse». Но люди зашли, посмотрели, как это устроено, и не поняли, зачем им тут задерживаться: медийные люди поиграли в новую игрушку, но за ней нет никакой системности.
Что случилось с Clubhouse? Монолог модератора The Dacha – крупнейшего русскоязычного сообщества
Ангелина Ивашкевич стала одной из первых в России, кто раскрутил комнату в Clubhouse без большого медиавеса. На ее комнату за год подписалось больше 12 тысяч человек. Еще Ивашкевич модерировала комнату Dacha – на старте Clubhouse это была главная комната для русскоязычных людей. Ивашкевич рассказала «Голу», почему Clubhouse больше не актуален:
«Пик популярности Clubhouse был пройден чуть меньше года назад. За это время аудитория поделилась на небольшие группы и клубы, которые продолжают работу, но более в закрытом формате. Некоторых до сих пор можно встретить в прямом эфире.
Год назад было принято приглашать звезд площадки в качестве ведущих прямых эфиров с различными экспертами. Сейчас монетизация не развивается никак. Clubhouse перестал быть интересен аудитории. Он скорее мертв, чем жив.
Новые селебрити выбирают тикток и ютуб. Если нужен аудиоформат, то выбор за подкастами.
В самом приложении появилось много классных штук, в которых пользователи нуждались год назад: текстовые личные сообщения и запись эфиров. Вопрос только в том, что это сейчас не востребовано.
Новые пользователи продолжают регистрироваться и подписываться друг на друга. За год отсутствия активности мой аккаунт вырос почти на четыре тысячи подписчиков. Это люди из разных стран, которым интересна тема тиктока. Но вряд ли им интересен контент российского сегмента Clubhouse.
Clubhouse стал приятным воспоминанием и подарил много интересных знакомств, с которыми я продолжаю общение на других площадках».