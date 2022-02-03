Clubhouse год спустя: почему он так быстро исчез и что там происходит сейчас

Clubhouse – главная соцсеть и медиаявление начала 2021 года. Если вдруг вы в тот период не заходили в интернет, то напоминаем: было такое приложение сначала для iOS (чуть позже – и на Android), где люди общались только голосом. Запись разговоров нельзя прослушать потом – только в онлайне.

Формат стал популярен из-за известных людей (в России соцсеть раскрутили Олег Тиньков, Илья Варламов, Покрас Лампас, Сергей Минаев, блогеры Ксения Дукалис и Карина Истомина), которые создали в Clubhouse свои комнаты – любой мог присоединиться и тоже участвовать в разговоре или как минимум слушать.

В феврале 2021-го Clubhouse набрал 10 миллионов пользователей – это безумно много для приложения, которое есть только на айфоне и распространяется ограниченно через инвайты (изначально один человек мог прислать не больше пяти приглашений). Clubhouse писал, что на пике интереса каждый день у них появлялось полмиллиона новых комнат.

Аномальный рост Clubhouse отразила и Россия. Начало февраля 2021-го – всего 140 человек в соцсети, конец месяца – уже 400 тысяч. Но уже через несколько месяцев Clubhouse превратился в символ вещи, которую быстро забыли и никто не использует.