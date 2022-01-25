киберспорт
Game Boy
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#киберспорт #Game Boy

Программист запустил GTA V на бесцветной консоли 1998 года. Видео – восторг!

7 часов назад
Михаил Морозов

Скриншот с видео there oughta be

Игра GTA V вышла в 2013 году на PS3 и Xbox 360. Программист Себастьян Стаакс разработал для Game Boy специальный картридж Wi-Fi, позволяющий транслировать игры и видео с РС. И запустил GTA V на Game Boy образца 1989 года.

Комфортной игры не получится из-за низких разрешения дисплея и частоты кадров (20 в секунду), но видео выглядит интересно.

Как видно из видео, программист поиграл и в Doom, но в какого именно монстра он стрелял едва ли можно распознать, да и даже по пламени не сразу это понятно. Хотя сама Doom не намного младше Game Boy.

Стаакс запускал и Crysis. Еще он уточнил, что при создании картриджа не коснулся разработки звука, что назвал большой оплошностью.

Что касается GTA V, то ее обновленная версия для PS5 и Xbox Series должна была появиться в ноябре 2021 года, но перенесена на март 2022-го.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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