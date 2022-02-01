The New York Times купила головоломку Wordle за семизначную сумму. Игра будет бесплатной минимум до переезда на сайт газеты

The New York Times и разработчик Джош Уордл объявили о сделке по покупке игры Wordle. Газета добавит головоломку в свой каталог игр. NYT не раскрыла подробности сделки и написала только, что стороны договорились на «нижний диапазон семизначных сумм».

Из заявления газеты следует, что игра останется бесплатной как минимум до переезда на сайт NYT. Окажется ли она после этого под подпиской, пока неизвестно. Уордл заверил, что при переезде на новый сайт игра сохранит статистику пользователей.