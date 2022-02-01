The New York Times купила головоломку Wordle за семизначную сумму. Игра будет бесплатной минимум до переезда на сайт газеты
The New York Times и разработчик Джош Уордл объявили о сделке по покупке игры Wordle. Газета добавит головоломку в свой каталог игр. NYT не раскрыла подробности сделки и написала только, что стороны договорились на «нижний диапазон семизначных сумм».
Из заявления газеты следует, что игра останется бесплатной как минимум до переезда на сайт NYT. Окажется ли она после этого под подпиской, пока неизвестно. Уордл заверил, что при переезде на новый сайт игра сохранит статистику пользователей.
- Уордл создал головоломку во время пандемии как подарок своей девушке. В октябре 2021 года он сделал ее публичной – и головоломка быстро стала популярной.
- На 1 ноября 2021 года у нее было 90 пользователей, к середине января – 300 тысяч, а к концу месяца – «миллионы», пишет Times.
Пользователям ежедневно загадывают слово из пяти букв и дают шесть попыток на отгадку. Буква подсвечивается зеленым, если находится в правильном месте и правильно угадана, желтым – если угадана правильно, но находится на неправильном месте, серым – если буквы нет в слове.
Так как все игроки получают одну загадку, в соцсетях регулярно делятся задачами и обсуждают решения. Это отчасти объясняет феномен массовости Wordle. Среди других причин – простой интерфейс и отсутсвие рекламы.