Игры: Новости

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The New York Times купила головоломку Wordle за семизначную сумму. Игра будет бесплатной минимум до переезда на сайт газеты
#Wordle
Киберспорт
Появился тизер игры Crysis 4
#игры
Футбол
Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол
#ФИФА