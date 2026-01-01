Хидео Кодзима

Дата рождения
24 августа 1963 г.
Инфо
Японский геймдизайнер, сценарист, продюсер
Лента
Материалы
Материалы
30 фильмов и сериалов, которые советует Хидео Кодзима
#Хидео Кодзима
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
2
#кино
2
Все материалы