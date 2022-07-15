Что произошло с Александром Козловым – бывший игрок «Спартака» умер в 29 лет
Экс-футболист «Спартака» Александр Козлов умер в 29 лет. Его смерть подтвердил футбольный клуб «Зоркий», где Козлов проходил предсезонную подготовку. Летом Козлов регулярно играл за «Зоркий»: в июльском матче против команды «Люберцы» он отдал сразу два голевых паса.
На произошедшее с Козловым уже отреагировал «Спартак» – клуб выразил соболезнования. Козлов начинал в «Спартаке» профессиональную карьеру и прошел там через молодежную команду.
У Козлова оторвался тромб – ему стало плохо во время массажа
Пока все детали известны только через инсайды. Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» утверждает, что состояние Козлова резко ухудшилось во время массажа. Журналист Иван Карпов пишет, что массажисты делали ему пистолет (разминку мышц). Тогда Козлов упал и захрипел. Массажисты завели ему сердце, но спасти Козлова не удалось. Информация от Дмитрия Егорова: все случилось до тренировки.
«Спорт Экспресс» утверждает, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Эту же информацию дает Baza. Козлов все время соблюдал здоровый образ жизни – это подтверждает его окружение. Об этом же напоминал и он сам в интервью «Чемпионату»: «Я, как уже говорил, не гулял и не пил. Напротив – работал, режимил. Поэтому ни о чем не жалею».
Дмитрий Егоров рассказал, что встречался с Козловым и вел с ним переговоры. Они разговаривали о возможном переходе в «Броуки». Козлов думал о совмещении карьеры во Второй лиге и в медиафутболе. Обещал дать ответ по «Броукам» после тренировки. Сам Егоров узнал о его смерти во время рекламной паузы в эфире «Матч ТВ». У Козлова остались двое детей.
Еще одна деталь от Дмитрия Егорова: в Костроме Козлов не прошел УМО (углубленное медицинское обследование). Василий Уткин утверждает, что тот еще и испытывал серьезные нагрузки. В субботу 9 июля Козлов играл в матче F-Лиги против «Эгриси» Уткина. Тот матч стал для Козлова четвертым за день. Егоров подтверждает: Козлов выходил на шесть-семь матчей за выходные.
Каким мы запомним Александра Козлова – это один из главных талантов «Спартака»
Козлов провел в составе «Спартака» 28 матчей. Играл в Лиге чемпионов против «Челси» – даже участвовал там в голе Никиты Баженова. Его единственный гол за основной состав «Спартака» случился в матче против «Анжи». Тогда он отказался забирать мяч с матча – просто взял на базе такой же. Прокомментировал гол так: «Уже много раз выходил в основе – пора было забивать».
Хотя за дубль с результативностью все было успешнее. Там Козлов забивал даже головой:
Тем голом в ворота «Анжи» Козлов временно включил себя в историю. На момент августа 2011-го он стал самым молодым автором гола в РПЛ. Тогда Козлову было 18 лет и 148 дней. По перспективам Козлов нацеливался на уровень Аршавина – их даже сравнивал тренер Талалаев. Но он утверждал, что Козлов еще не полностью сосредоточен на футболе и должен добавить в работоспособности.
Козлов оставался на виду в юношеском возрасте. Еще до дебюта за основу он забил за молодежный «Спартак» 14 голов за четыре игры. Это случилось на турнире в Алма-Ате. В 15 лет на Козлова выходили с предложениями «Милан» и «Интер». Заметили его на другом турнире, где Козлов стал лучшим игроком. Тогда Козлов их отверг – он уже тренировался с дублем «Спартака».
«Химки», «Тосно», «Факел», «Тюмень», «Окжетпес», «Арарат», «Алустон-ЮБК» – так сложилась карьера Александра Козлова после «Спартака». Дмитрий Гунько рассказывал, что заиграть Козлову помешала тяжелая травма. На сборах со «Спартаком-2» он повредил переднюю и заднюю крестообразные связки, мениск и боковые. Все это произошло сразу и на одном колене.
В матчах за «Спартак-2» Козлов даже после этого успешно играл вместе с Кротовым:
Другая версия провала: агент Оганесян слишком хотел перехода Козлова в ЦСКА. Это не понравилось Леониду Федуну, а сам Козлов параллельно нарушал дисциплину. И с 16 лет ездил без прав: «В 16 на «Гелике» по Москве я не гонял. На других машинах ездил. Тогда я думал: «А что в этом такого?» Все ездят. Гоняют – не гоняют. И я думал: «Да какая разница – с 16 или с 18 лет?!».
Когда в 20 лет Козлов оказался в «Спартаке-2», Валерий Карпин публично его отругал: «Одно дело в 16-17 лет подающий надежды, другое – игрок Премьер-лиги. Это небо и земля. Можно феерить в дубле против мальчиков 95-го года рождения, а вот последующий переход – самое сложное». Хотя до этого сам же рассказывал, что все задатки для игры и прогресса у Козлова есть.
Козлов не жалел вообще ни о чем, хотя в последние годы совсем пропал из профессионального футбола. В 2021 году Козлов ушел из крымского клуба «Алустон-ЮБК» и попытался попасть в ФНЛ. Тогда он неудачно съездил в липецкий «Металлург» – не прошел там просмотр. Позже Козлов сосредоточился на игре в любительском футболе, где и выходил на несколько матчей за день.
РПЛ напомнила, что Козлов выиграл со «Спартаком» серебряные медали. Это его главное достижение в карьере.