Что произошло с Александром Козловым – бывший игрок «Спартака» умер в 29 лет

Экс-футболист «Спартака» Александр Козлов умер в 29 лет. Его смерть подтвердил футбольный клуб «Зоркий», где Козлов проходил предсезонную подготовку. Летом Козлов регулярно играл за «Зоркий»: в июльском матче против команды «Люберцы» он отдал сразу два голевых паса.

На произошедшее с Козловым уже отреагировал «Спартак» – клуб выразил соболезнования. Козлов начинал в «Спартаке» профессиональную карьеру и прошел там через молодежную команду.

У Козлова оторвался тромб – ему стало плохо во время массажа

Пока все детали известны только через инсайды. Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» утверждает, что состояние Козлова резко ухудшилось во время массажа. Журналист Иван Карпов пишет, что массажисты делали ему пистолет (разминку мышц). Тогда Козлов упал и захрипел. Массажисты завели ему сердце, но спасти Козлова не удалось. Информация от Дмитрия Егорова: все случилось до тренировки.

«Спорт Экспресс» утверждает, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Эту же информацию дает Baza. Козлов все время соблюдал здоровый образ жизни – это подтверждает его окружение. Об этом же напоминал и он сам в интервью «Чемпионату»: «Я, как уже говорил, не гулял и не пил. Напротив – работал, режимил. Поэтому ни о чем не жалею».