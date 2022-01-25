Артур Чапарян
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#Артур Чапарян

Комик Артур Чапарян выпустил сольный концерт

вчера, 13:49

Артур Чапарян выложил на своем сайте спешл с названием «199». Это запись концерта, прошедшего в июле 2021 года.

Никаких подробностей о программе или месте записи нет. Чапарян назвал концерт своей «самой важной работой на сегодняшний день». Спешл длится 51 минуту и доступен подписчикам за 199 рублей.

Чапарян изначально стал известен как автор телеграм-канала «Бывшая», где публиковались сообщения от имени его выдуманной бывшей девушки.

Вскоре после запуска в 2017 году канал стал самым читаемым в телеграме по версии аналитического сервиса «Медиалогия», на него были подписаны 75 тысяч человек. В том же году Чапарян продал канал за 1,2 миллиона рублей.

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