9 гениальных видео с Джимом Керри, которому исполнилось 60 лет: стендап, пародии, интервью, сцены из фильмов
Джиму Керри – 60. Актер, комик, продюсер, шоумен, сценарист, художник и даже скульптор. Мы видели его и смешным, и грустным, и поющим задницей, и произносящим проникновенные монологи. За эти годы на фильмах и шоу Джима Керри выросли поколения. И сейчас он до сих пор продолжает снимать и сниматься. Мы смотрели его в детстве вчера. Возможно, наши дети будут смотреть его завтра.
В этом материале мы собрали пачку видео с Керри разных лет, которые показывают его со всех сторон. Здесь он и кривляется как молодой комик, и играет драматические роли как возрастной актер. Все это – тот самый Джим Керри.
Молодой Джим Керри на шоу у Дэвида Леттермана
1984 год. Керри здесь еще не звезда, а перспективный комик. У него уже был опыт в кино, но не было ни больших ролей, ни кассовой славы. Зато уже сформировался тот самый стиль физической комедии, пластичность и пантомимы.
Джим Керри в сольном стендап-концерте
1991 год. Джим Керри еще не сыграл ни одну из культовых ролей, но уже закрепился в комедии. Его сольник «Неестественное действо» закрепил Джима Керри как пародиста и подражателя и показал трагическую сторону его комедии: в сольнике он говорит об умершей недавно маме и ей же посвящает весь концерт.
В этом отрывке Джим Керри пародирует Джека Николсона, Клинта Иствуда и других.
Неудачные дубли со съемок, которые выглядят не хуже самих фильмов
Нарезка блуперов Джима Керри из разных фильмов: то есть моменты, где он забывает текст или импровизацией сбивает с настроя других актеров. Это видео помогает увидеть, как органична устроена природа его комедии.
Все персонажи Джима Керри встречаются в одном баре
Это скетч Saturday Night Late в честь Керри, где он сам играет растерянного себя, а актеры шоу приходят к нему в разных образах из его же собственных фильмов. Отдельно зацените, кто играет парня из «Тупой и еще тупее».
Джим Керри очень странным взглядом смотрит на зал, который больше минуты ему аплодирует
Сложно описать это видео. Джим Керри с огромной седой бородой приходит на совсем короткое интервью на шоу к Джимми Киммелу. Заходит в студию и минуту молча наблюдает, как толпа зрителей восторженно аплодирует. Все это происходит уже после того, как у Керри началась затяжная и многолетняя депрессия.
Речь Джима Керри перед выпускниками колледжа
Керри в мантии и колпаке выступает перед студентами и рассказывает им о жизненных приоритетах, смелости и важности собственного пути. Все трогательно, смешно и проникновенно. Это Международный Университет управления Махариши, где кроме академических предметов бывают странные курсы вроде ведических практик. Полная речь идет почти полчаса. В видео вшиты русские субтитры.
«Решения, которые мы принимаем в этот момент, основаны либо на любви, либо на страхе. Многие из нас выбрали свой путь из страха, замаскированного под практичность. То, чего мы действительно хотим, кажется недостижимым и нелепым, поэтому мы никогда не просим об этом Вселенную».
Джим Керри стебется над статусом «Золотого глобуса» на сцене «Золотого глобуса»
«Я двукратный победитель «Золотого глобуса» Джим Керри. И я не просто парень, который ложится спать. Нет, сэр. Я двукратный победитель «Золотого глобуса» Джим Керри, который собирается хорошенько вздремнуть. И если мне снятся сны, это не просто какие-то избитые сны. Нет, сэр. Это сны о том, что я трехкратный победитель «Золотого глобуса» Джим Керри».
Джим Керри пародирует Джо Байдена
Разгар президентской гонки в США. SNL. Алек Болдуин уже много лет лучше всех в стране смеется над Трампом. И тут в скетч с дебатами выходит Джим Керри и показывает того, кто сменил Трампа в должности президента.
Джим Керри и душераздирающий монолог на съемках детского шоу
Это отрывок из сериала «Шучу» – одной из последних на сегодня ролей Джима Керри. И там он снова доказывает, что умеет не только смешить, но и быть серьезным драматическим актером. В этом сериале персонаж Керри ведет детское шоу, но в какой-то момент решает, что не хочет больше рассказывать детям всякую чушь и не может просто так всех веселить. В этом отрывке персонаж рассказывает во время записи шоу, что его сын умер.