9 гениальных видео с Джимом Керри, которому исполнилось 60 лет: стендап, пародии, интервью, сцены из фильмов

Джиму Керри – 60. Актер, комик, продюсер, шоумен, сценарист, художник и даже скульптор. Мы видели его и смешным, и грустным, и поющим задницей, и произносящим проникновенные монологи. За эти годы на фильмах и шоу Джима Керри выросли поколения. И сейчас он до сих пор продолжает снимать и сниматься. Мы смотрели его в детстве вчера. Возможно, наши дети будут смотреть его завтра.

В этом материале мы собрали пачку видео с Керри разных лет, которые показывают его со всех сторон. Здесь он и кривляется как молодой комик, и играет драматические роли как возрастной актер. Все это – тот самый Джим Керри.