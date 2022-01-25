Каким получился сольный концерт Артура Чапаряна – 50 минут наблюдений о неловкости и стереотипах вокруг нас
Йоу. Этот материал не пересказывает шутки (почти), но спойлерит содержание концерта. Если вы еще не смотрели его и если это повлияет на ваше впечатление от стендапа, то лучше пока не читайте этот текст.
Комик Артур Чапарян выпустил стендап-концерт «199». Название в честь суммы, которую нужно заплатить за просмотр стендапа – 199 рублей.
Специально под этот концерт Чапарян запустил сайт specialscomedy.com. В подкасте «Бухарог Лайв» он говорил, что не хочет выпускать его на ютубе и других открытых площадках: там все видео смешиваются и перекрывают друг друга. И после этого ему написал разработчик и предложил создать отдельную платформу.
Это Чапарян говорил на последнем подкасте: «Концерт отснят за мои деньги, приложение сделано тоже. Я потратил много денег».
А это написал, когда выпустил стендап: «Это самая важная моя работа на сегодняшний день. Армяне, самое время оказать мне поддержку, которую вы не оказывали на протяжении всего моего пути в творчестве. Это лучше чем все, что делают те, кого вы любите».
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Я мало слежу за стендапом и контентом комиков. Но Артур Чапарян мне нравится – он как раз один из немногих, кого я всегда смотрю. Даже так: единственный живой стендап в моей жизни – Артура Чапаряна в апреле 2021-го.
Поэтому, когда он выпустил спешл и написал, что этот концерт самый важный и лучший, я сразу купил доступ. Сумма не смутила: иногда я отдаю 200 рублей за большой капучино, а тут аж новый концерт крутого комика.
Спешл снят в июле 2021-го. Но сделан из материала, который уже был в туре. Для тех, кто не был на выступлениях – это эксклюзив. Кто был – просто еще раз послушают то, что уже слышали. Обидно, что он не предупредил об этом. Чувствую себя немного обманутым. Или так делают все, и это просто особенность стендапа, которую я как непогруженный зритель не знал.
С другой стороны, все равно приятно послушать все эти шутки заново. Это интересная особенность: ведь обычно шутки считаются произведением, которые не пересматриваются. На живом выступлении я смеялся. Слушая второй раз, просто улыбался. Хотя некоторые шутки настолько хороши, что даже повторно звучат очень смешно.
В основном выступление состоит из битов, основанных на бытовых ситуациях. Как странно ходить в гости, про кошек и собак, пожилых людей, гаишников, про девушку и их отношения. Если вы ждали политические высказывания (спешл снимался как раз в тот момент, когда друг и ближайший соратник Чапаряна по комедии Идрак Мирзализаде получал угрозы после медиашума о шутках про национальности), то их тут нет.
Выбор тем банален, но более важно, как Чапарян их подает. Его вообще все ценят именно за это – за уникальную подачу. Но выступлениях он не только спокойный и милый, каким был в «Что было дальше». Во время панчлайнов он часто резко взрывается, кричит и матерится. Это работает как эффект на контрасте с его тихим повествованием.
Еще у Чапаряна много о том, как ему бывает неловко в обществе и в разных ситуациях. Какой он немного слабый или не умеющий то, что умеют все. Например:
«У меня вообще отец умеет че-то общаться, договариваться. Он переехал в Москву в 90-е, и у него есть этот навык. Когда я был маленький, он часто меня брал куда-нибудь и говорил: «Смотри, как я общаюсь с людьми, и учись. Я использую определенные приемы». Допустим, мы куда-то идем, и нас не пускает охранник. И мой отец: «Мы не можем зайти?» Охранник: «Не можете». И отец: «Хорошо. А как тебя зовут?» И охранник такой: «Александр». Мой отец: «Александр, ну вот смотри…» Ну и что-то еще, я только это помню.
Я этот прием иногда использую, но не думаю, что есть какой-то толк в этом. Потому что я хотел как-то поставить машину за шлагбаум, и меня не пускал охранник. Я говорю: «Как тебя зовут?» И он такой: «А че?» Я говорю: «Ниче, просто. Имя есть у тебя?» И он: «Че такое, ***?» Я: «Че такое, имя есть у тебя или нет? Вот я Артур, как тебя зовут?» И он такой: «Так, давай *** отсюда». Ну и я уехал».
Конечно, в тексте такие истории теряют и, наверное, не имеют смысла. Потому что Чапарян крут подачей, взглядами и интонациями, без которых не живет содержание.
Еще одна тема – как он как армянин чувствует себя в России:
«Единственное, где я сталкиваюсь с национализмом – это ресторанная сфера. По мне, так все хостесы – националисты. Ну, потому что я прихожу в ресторан, там много людей, меня встречает хостес и говорит: «Вас ожидают?» Я говорю: «Да, мои друзья». И она такая: «А, да, пройдемте!» Ну и с точностью к моим друзьям приводит. Как это у нее получается?»
***
Два вопроса, которые я себе задал, досмотрев: «Стоит ли этих денег?» и «Не зря ли я потратил 50 минут на шутки, которые уже слышал?»
Для тех, кто не был на выступлениях Чапаряна – точно стоит. Кто был – сомнительно, но 200 рублей не такая большая сумма. Плюс помните: этим платежом вы еще поддерживаете комика и независимую комедию на русском, а не только платите за конкретный концерт.