Каким получился сольный концерт Артура Чапаряна – 50 минут наблюдений о неловкости и стереотипах вокруг нас

Спешл снят в июле 2021-го. Но сделан из материала, который уже был в туре. Для тех, кто не был на выступлениях – это эксклюзив. Кто был – просто еще раз послушают то, что уже слышали. Обидно, что он не предупредил об этом. Чувствую себя немного обманутым. Или так делают все, и это просто особенность стендапа, которую я как непогруженный зритель не знал.

С другой стороны, все равно приятно послушать все эти шутки заново. Это интересная особенность: ведь обычно шутки считаются произведением, которые не пересматриваются. На живом выступлении я смеялся. Слушая второй раз, просто улыбался. Хотя некоторые шутки настолько хороши, что даже повторно звучат очень смешно.

В основном выступление состоит из битов, основанных на бытовых ситуациях. Как странно ходить в гости, про кошек и собак, пожилых людей, гаишников, про девушку и их отношения. Если вы ждали политические высказывания (спешл снимался как раз в тот момент, когда друг и ближайший соратник Чапаряна по комедии Идрак Мирзализаде получал угрозы после медиашума о шутках про национальности), то их тут нет.

Выбор тем банален, но более важно, как Чапарян их подает. Его вообще все ценят именно за это – за уникальную подачу. Но выступлениях он не только спокойный и милый, каким был в «Что было дальше». Во время панчлайнов он часто резко взрывается, кричит и матерится. Это работает как эффект на контрасте с его тихим повествованием.