18 важных стендап-концертов, которые помогут вам лучше узнать этот жанр
Если вы плохо ориентируетесь в мировом стендапе, то сохраняйте в закладки 18 культовых концертов, чтобы познакомиться с жанром. Разные эпохи и стили юмора.
Джордж Карлин – «Вживую в УЮК» (On Location: George Carlin at USC). 1977
Не самый растаскиваемый на цитаты концерт Карлина, но самый важный в его становлении. После этого концерта в США все узнали о комике, который не стесняется язвительно шутить обо всем. Особенно об общественной морали. Комики признаются, что именно после этого концерта комедия наблюдений вышла на новый уровень.
«Когда по телевизору показывают собаку, вы пытаетесь заставить свою собаку посмотреть на собаку, которая на экране?»
Робин Уильямс – «Выступление в театре Мэт» (Live at the Met). 1986
Любимый комедийный актер тащит харизмой и бешеным отыгрышем. Возможно, текст и наблюдения устарели. Но это все еще классика, где основная тема – семья и отцовство.
«Твое первое испытание как отца – подгузник. Возможно, ты был лесорубом, возможно, ты был морским пехотинцем, возможно, видел кровь и кишки... Но вы никогда не видели дерьмо таким».
Эдди Мерфи – «Как есть» / «Без купюр» (Raw). 1987
Икона стендапа, благодаря которой многие узнали о жанре. Мерфи очень много матерится (даже в «Лице со шрамом» меньше слова «fuck»), вспоминает о бедном детстве и много шутит о том, как сложно с женщинами.
«Я пришел к ним домой, и его подружка японская эта поклонилась мне, когда я зашел. Я говорю: «Слышь, че за ***? Что у твоей жены за спиной?» – а он говорит: «Это японская штука такая, они кланяются». Я говорю: «Мисс, вы сами выбирали интерьер дома?» Она посмотрела на мужа, он такой: «Можешь говорить». И она заговорила! А я такой: «Ни *** себе контроль тут у тебя!»
Крис Рок – «Дерзайте» (Bring the Pain). 1996
Шоу, сделавшее Криса Рока суперзвездой. В США периодически появляется комик, который вроде бы просто шутит жестко и на актуальные темы вроде расизма, но делает это по-своему.
«С черными людьми творится какое-то дерьмо. Это похоже на гражданскую войну, которая продолжается с чернокожими, и есть две стороны. Есть черные люди и нигеры. Нигеры должны уйти! Каждый раз, когда черные люди хотят хорошо провести время, невежественные нигеры все портят!»
Эдди Иззард – «Убийственный наряд» (Dress to Kill). 1999
Иззард – трансгендерная женщина, которая в конце 90-х взорвала стендап невиданной эксцентрикой. Она ярко шутит о трансгендерах и объясняет свою идентичность. В «Убийственном наряде» пародирует Папу Римского и смешно пересказывает сюжеты фильмов.
«Я профессиональный трансвестит, поэтому я могу бегать на каблуках и не падать».
Дэйв Шаппелл – «Тихо убивая их» (Killin' Them Softly). 2000
Стандартный набор тем для темнокожего стендапера: расизм, противостояние черных и белых, жестокость полиции, наркотики. Но Шаппелл нестандартно все подал и украсил концерт абсурдностью.
«Однажды кто-то вломился в мой дом, самое время позвонить в полицию, но нет. Дом был слишком хорош. Если бы копы приехали, они бы подумали, что преступник все еще здесь».
Луи Си Кей – «Бесстыжий» (Shameless). 2007
Многие узнали о Луи Си Кее после этого концерта. Раньше никто не шутил о семье и детях так жестко и грани. Луи из откровений о жене и двух дочках сделал свой узнаваемый жанр.
«Дочка мне нравится, с ней все в порядке, но я ее не знаю. Откуда мне знать, какая она на самом деле? Может быть, она ненавидит евреев, я не знаю, ничего о ней не знаю».
Стюарт Ли – «Если ваш комик слишком крепкий, требуйте замены» (If You Prefer a Milder Comedian, Please Ask for One). 2010
Классик британского абсурда, который дотошно деконструирует сам жанр стендапа и структуру шуток, заманивая зрителей в ловушки так, что они смеются над полным бредом. Ли отказывается от структуры сетап – панчлайн, но может выдавать абсолютно унылую историю из жизни – и (почти) всем нравится. И даже его хейт к Top Gear все принимают.
«Помните: все, что требуется Джереми Кларксону для триумфа, – это чтобы Ричард Хаммонд ничего не делал».
Дара О’Бриэн – «То самое шоу» (This Is the Show). 2010
Ирландский актер, который тащит импровизацией и легкой издевкой над всеми (над собой в том числе). «То самое шоу» – момент, где О’Бриэн на пиковой форме высмеивает антинаучные взгляды.
«Вот о китайской медицине…Сто лет назад средняя продолжительность жизни в Китае составляла 30 лет. Средняя продолжительность жизни в Китае на данный момент составляет 73 года. И это не гребаный пенис тигра, который все перевернул».
Патрис О'Нил – «Слон в посудной лавке» (Elephant in the Room). 2011
Это единственный спешл О'Нила. Через девять месяцев после его релиза он умер. Выступление содержит тяжелые темы – размышления о разрушительной мужской психике, желании убивать. О'Нил задает много риторических вопросов, и тишина у него важнее многих панчлайнов.
«Я прошу прощения. Это неудобно. Разве мы не можем двигаться дальше? [зрителю] Мы будем двигаться дальше. Мы перейдем к чему-нибудь [в выступлении]. Это неудобно, верно – подумать об этом? Что ты собираешься делать? Мои дни сочтены. Так что я просто хочу повеселиться как можно больше, понимаешь, о чем я?»
Джимми Карр – «Смеясь и шутя» (Laughing and Joking). 2013
Карра принято ругать за поверхностность (ведь все привыкли, что стендап-комики теперь мыслители), но он упорно делает нехитрые шутки, от которых одним смешно, остальным – противно. «Смеясь и шутя» – хит, где Карр делает то, что у него лучше всего получается – играть в пинг-понг со стеной морали и хорошего вкуса.
«Моя девушка часто дымила после секса. Поэтому теперь мы используем смазку».
Майк Бирбиглия – «Парень моей девушки» (My Girlfriend's Boyfriend). 2013
Душевный рассказ о жизни и неудачах. Этот стендап сравнивают с классикой американской прозы. Важный стендап, потому что сделан в виде целой истории, а не соткан из десятка блоков.
«Может быть, это будет похоже на один из тех романтических комедийных монтажей: мы пойдем на карнавал, мы застрянем на вершине колеса обозрения, мы будем целоваться, все это займет полторы минуты, и все это будет под песню Фила Коллинза».
Дэниэл Слосс – «Живые выступления», Netflix (Daniel Sloss: Live Shows). 2018
Слосс – молодой комик, который хвастается, что после его выступления расстались четыре тысячи пар. В выступлении он раскрывал простую мысль, что лучше не тратить время не на того человека – возможно, он не «из вашего пазла».
Но вообще Слосс – дерзкий комик, который продолжает вечную традицию стендапа – тыкать общество в его предрассудки и странности.
«Люди, которые видят, что кто-то несчастен, слышат их печальную историю и думают: «Мне было еще грустнее». Как будто горе сводит на нет горе, а не усугубляет его».
Рики Джервейс – «Человечество» (Humanity). 2018
Звезда «Офиса» и в стендап-комедии отыгрывает образ персонажа сериала – язвительного Дэвида Брента. Он часто выступал на премии «Золотой глобус», чтобы прожаривать звезд. Но дошел до своего концерта, который наполнен сумбуром и классными шутками – про тех же селебрити, собак, человечество.
«Люди говорят, что эгоистично не иметь детей. Как это эгоистично – не привносить в мир жизнь, которой не существует ни на каком уровне? Там нет шкафа, полного потенциальных призрачных плодов, говорящих: «Мы хотим родиться!»
Билл Берр – «Бумажный тигр» (Paper Tiger). 2019
Один из главных концертов последних лет, чтобы понять проблемы США. Берр прокатывается по абсурдности ситуаций вокруг расизма и антирасизма. Шутит о секс-роботах и не понимает настолько мощного влияния феминизма.
«Это чертовски безумно! Люди сейчас так напуганы, что теперь появился мужчина-феминист. Например, откуда, черт возьми, это взялось? Просто из ниоткуда, последние пару лет. «Я мужчина-феминист. Я всегда защищал женщин». Нет, это не так! Ты этого не делал!»
Азиз Ансари – «Прямо сейчас» (Right Now). 2019
Комик индийского происхождения (про это он много шутит) и звезда сериала «Мастер не на все руки». В 2019-м Ансари записал самый зрелый концерт – про новую этику, харрасмент отношения с родителями. Режиссер шоу – Спайк Джонс.
«Люди такие: «О, боже мой. Дерьмо попало на вентилятор». Я не волнуюсь. Почему? Потому что… это Америка, ясно? Дерьмо не попало на вентилятор, дерьмо всегда было на вентиляторе».
Луи Си Кей – «Искренне ваш» (Sincerely). 2020
Из-за обвинений в домогательствах карьера Луи Си Кея была прервана на пару лет, крупные стриминги разорвали контракты. Но он вернулся, выпускает платный контент для своего сайта. Первое большое появление – спешл «Искренне ваш»: море грязных и специально острых шуток, чтобы показать миру – мягким комиком Луи Си Кей не станет. И, конечно, рассказ о переживаниях, когда весь мир был против.
«Я многому научился. Я научился есть в одиночестве в ресторане, когда люди показывают мне палец с другого конца зала».
Бо Бернэм – «Дома» / «Взаперти» (Inside), 2021
Герой ютуба, который расширил стендап до сложноустроенного шоу с музыкальными номерами и скетчами. Бернэм пять лет не выступал из-за проблем со здоровьем, и его возвращение на сцену отменилось из-за пандемии. Тогда он выпустил необычный концерт для Netflix. Все шутки, песни, размышления – из дома, где Бернэм в одиночестве сделал всю работу – от звука до света.
Бернэм показал шоу, которое работает и без реакции зрителей. Через экран передается контрастное состояние комика, который осмысляет себя в непростой период. Но все равно дарит интернету веселые песенки.
«Правда в том, что мне исполняется 30 лет меньше чем через минуту. Так что я просто буду сидеть здесь и наслаждаться своим двадцатилетием, а потом вернусь к работе».