18 важных стендап-концертов, которые помогут вам лучше узнать этот жанр

Слосс – молодой комик, который хвастается, что после его выступления расстались четыре тысячи пар. В выступлении он раскрывал простую мысль, что лучше не тратить время не на того человека – возможно, он не «из вашего пазла».

Но вообще Слосс – дерзкий комик, который продолжает вечную традицию стендапа – тыкать общество в его предрассудки и странности.