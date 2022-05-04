Неизвестный с ножом напал на комика Дэйва Шапелла прямо на сцене – друзья Шапелла его избили, а Крис Рок рядом шутит: «Это Уилл Смит?»

Почему Шапелл пошутил о трансгендере? Он постоянно о них шутит – и попадает под критику (хотя на его разогревах выступала трансгендер)

Последние скандалы с Шапеллом связаны вокруг его шуток о трансгендерах. В октябре 2021-го Netflix выпустил спешл The Closure, который ЛГБТ-активисты раскритиковали и требовали удалить.

Шапелл и раньше шутил о трансгендерах. Например, о сложностях в местоимениях:

«На днях нигга подошел ко мне на улице и говорит: «Осторожно, Дэйв они (they) идут за тобой». Я говорю: «Что? Один они (they) или несколько человек?»

Шапелла критиковали и тогда, но его поддерживала подруга – трансгендерная женщина и комик Дафни Дорман. Она часто ходила на его концерты, Шапелл заметил и предложил выступать на своих разогревах, когда узнал, что Дорман тоже занимается стендапом. Шапелл говорит, что ее первое выступление было «самыми скучными 40 минутами в моей жизни». Но после общения в компании друзей Шапелл оценил ее талант смешного рассказчика и дал шанс выступать дальше.