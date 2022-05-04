Неизвестный с ножом напал на комика Дэйва Шапелла прямо на сцене – друзья Шапелла его избили, а Крис Рок рядом шутит: «Это Уилл Смит?»
Выступление комика Дэйва Шапелла на фестивале комедии «Netflix Is A Joke» в Лос-Анджелесе прервалось внезапным нападением. Шапелла атаковал неизвестный человек – хаотичные записи с инцидентом зрители распространили в соцсетях, хотя этот фестиваль запрещает проносить телефоны на выступления.
Вот скриншоты, которые только дают понять, что на сцене была потасовка.
Охрана и друзья Шапелла быстро справились с нападавшим и увели его со сцены. Кто это был и почему он атаковал Шапелла – неизвестно. Представитель фестиваля сказал лишь, что идет расследование. Но полиция Лос-Анджелеса добавила деталей: нападавшему мужчине 23 года, он смотрел выступление в толпе зрителей и имел лезвие от ножа. Сейчас мужчина в больнице (неизвестно, какие травмы нанесла ему охрана), установлен залог в $30 тысяч.
После потасовки всех успокоил комик Крис Рок, который шуткой отослал к оскаровскому нападению: «Это был Уилл Смит?»
Шапелл не пострадал и продолжил выступать и тоже начал с шуточного предположения о нападавшем: «Это был трансмужчина»
О нападении Шапелл напомнил в конце выступления, отметив друга-актера Джейми Фокса, который полез помогать охране: «Как только что-то происходит, он тут же появляется в шляпе шерифа». Фокс ответил: «Я думал, это часть шоу!»
Зрители и другие выступавшие комики говорят, что все произошло неожиданно, и они не успели понять опасность случившегося. Британский комик Джимми Карр на утро после инцидента опубликовал селфи с Шапеллом, подписав его: «Просто рад, что все хорошо».
Почему Шапелл пошутил о трансгендере? Он постоянно о них шутит – и попадает под критику (хотя на его разогревах выступала трансгендер)
Последние скандалы с Шапеллом связаны вокруг его шуток о трансгендерах. В октябре 2021-го Netflix выпустил спешл The Closure, который ЛГБТ-активисты раскритиковали и требовали удалить.
Шапелл и раньше шутил о трансгендерах. Например, о сложностях в местоимениях:
«На днях нигга подошел ко мне на улице и говорит: «Осторожно, Дэйв они (they) идут за тобой».
Я говорю: «Что? Один они (they) или несколько человек?»
Шапелла критиковали и тогда, но его поддерживала подруга – трансгендерная женщина и комик Дафни Дорман. Она часто ходила на его концерты, Шапелл заметил и предложил выступать на своих разогревах, когда узнал, что Дорман тоже занимается стендапом. Шапелл говорит, что ее первое выступление было «самыми скучными 40 минутами в моей жизни». Но после общения в компании друзей Шапелл оценил ее талант смешного рассказчика и дал шанс выступать дальше.
Так Дорман стала постоянным участником разогревов Шапелла и его главным защитником от критики ЛГБТ-сообществ: «Унижение требует, чтобы вы считали себя лучше какой-либо группы. Дэйв Шапелл не считает себя лучше меня в каком-либо виде. Он не унижает и не оскорбляет. Он бьет панчлайнами. Это его работа и он мастер своей профессии». Спустя пару недель после этого выступления Дорман покончила с собой, и Шапелл взял финансовую опеку над ее дочерью.