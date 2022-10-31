Правда ли Пушкин придумал современный русский язык – большой разбор: как и в чем мы все говорим под пушкинским влиянием

Мы читаем поэтов XVIII века с некоторым усилием. Хотя если открыть журналы 1780-х годов, где рассказывается об обычных событиях, то, в общем-то, возникает впечатление, что нам в основном все понятно. Если речь о чем-то отвлеченном, то приходится напрягаться. После же выхода в середине 1820 года «Руслана и Людмилы» читающее общество было поражено: «Так, значит, можно писать близко к тому, как мы говорим! – и это замечательно!» В этом смысле фраза «Мы говорим на языке Пушкина» с некоторой долей условности может быть принята, но только так – во внешней легкости понимания и восприятия»;

• «Тезис, что «Пушкин создал современный русский язык»? В таком явном виде это тоже не проходит. Представим, скажем, что какой-то человек создал скульптуру. Она появилась несколько веков назад, стоит в музее, мы на нее смотрим – остается такой, какой была. Если же говорить, что Пушкин создал наш язык, то получается, что тот созданный им язык и есть наш современный. Такой тезис неверен. Языковая деятельность Пушкина потрясающа в том отношении, что мы в значительной степени даже бессознательно опираемся на то, что тогда им было создано. В этом есть правда.

Пушкин же очень разнообразен, ему было тесно в одной поэзии. Казалось бы, почему не писать только стихотворение за стихотворением, поэму за поэмой? А он в 28 лет начал писать «Арапа Петра Великого». Прекрасная проза – будто бы человек набил на этом руку. Художественной прозы ему недостаточно, и он пишет критику, публицистику… Думаю, если бы Пушкин прожил дольше, то вполне мог бы увлечься даже точными, естественными науками. Ему было невероятно интересно все, что происходит вокруг – просто очень любопытный человек.

Язык Пушкина предстает в разных ипостасях: и поэтическая стихотворная речь, и художественная проза, и публицистика, и короткие заметки. Отдельный феномен – его письма, в которых он иногда обкатывал то, что потом мог включить в произведения. Все вместе создает обширную языковую палитру, освобождающую от скованности языка.

Многие поэты подчас даже в своих письмах или заметках для себя писали возвышенно-поэтически, а Пушкин – по-разному. Так и вел он себя: то как мэтр, когда на него глазели со всех сторон, то отворачивался, убегал и говорил, что проклинает статус первого поэта. Или мог являть себя как шальной парень – например, когда приезжал в гости в Тригорское, играл с детьми, устраивал бучи и прыгал в окно. Представьте: все спокойно обедают, а он запрыгивает в окно.