КХЛ
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#КХЛ

Сезон КХЛ продолжится после Олимпиады. Лига примет решение о формате 10 февраля

7 часов назад

28 января КХЛ решила, что сезон не будет продолжен во время паузы на Олимпийские игры-2022. По этому поводу она провела голосования среди клубов. За приостановку сезона во время Олимпиады проголосовало большинство клубов.

Официальное заявление:

«Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы.

КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов Лиги.

Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт КХЛ
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