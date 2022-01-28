КХЛ
Сезон КХЛ продолжится после Олимпиады. Лига примет решение о формате 10 февраля
7 часов назад
28 января КХЛ решила, что сезон не будет продолжен во время паузы на Олимпийские игры-2022. По этому поводу она провела голосования среди клубов. За приостановку сезона во время Олимпиады проголосовало большинство клубов.
Официальное заявление:
«Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы.
КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов Лиги.
Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля».
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