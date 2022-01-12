КХЛ приостановит турнир на неделю из-за коронавируса. В лиге больше 170 заболевших

КХЛ перенести матчи четырех игровых дней из-за коронавируса. Пока речь идет только об играх с 15 по 21 января (четыре игровых дня). Шесть матчей с 12 по 14 января по-прежнему планируется сыграть.

Лига изменила решение спустя сутки: 11 января она отказалась от приостановки, а 12-го – объявила о ней. Причиной стал резкий прирост заболевших: за день в лиге выявили 60 новых случаев.

Всего в КХЛ 171 заболевший (124 хоккеиста).

С начала января лига перенесла 16 матчей.

Турнир стартовал в сентябре и до декабря включительно лига пересняла только один матч. Но с начала января клубы стали уходить на карантин, а матчи начали переносить.

С 23 января в расписании запланирована олимпийская пауза на месяц. КХЛ анонсировала, что откажется от нее и проведет во время нее перенесенные матчи. Новый календарь появится до конца января.