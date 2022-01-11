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КХЛ продолжит турнир, несмотря на вспышку коронавируса. В лиге больше 120 положительных тестов

5 часов назад

КХЛ официально объявила о продолжении регулярного чемпионата. Решение принято по итогам совещания лиги с клубами.

  • Матчи будут проводить, если позволит эпидемиологическая ситуация и если в клубах-соперниках нет вспышек ковида.
  • Пока неизвестны даты, на которые перенесут отмененные игры. КХЛ допустила их проведение во время олимпийской паузы, если клубы-соперники согласятся на это. Окончательное решение объявят после 23 января, когда стартует пауза.  
  • Лига предложила изменение формата плей-офф, чтобы освободить даты для отмененных матчей. Но подробностей о новом формате не раскрыла.

Сезон стартовал 1 сентября и до конца года проходил по запланированному расписанию. За три месяца отменили только один матч – «Салават Юлаев» и «Трактор» в ноябре не сыграли из-за вспышки гриппа. Но с начала января отмены в лиге стали регулярными. 

  • За неделю в январе лига перенесла 14 игр.
  • Пять клубов ушли на карантин из-за ковида.
  • В лиге 126 положительных тестов на коронавирус, из которых 97 – у хоккеистов.

Вспышки заболевания происходят на фоне приближающейся Олимпиады. Перед Новым годом КХЛ уже отменила Матч звезд из-за ковида и близости ОИ. Тогда она объяснила, что «полноценное выступление сборных» на Играх – ее приоритет. Но теперь, меньше чем за месяц от Олимпиады, она отказалась от приостановки турнира.

В числе клубов, где произошла вспышка вируса, оказался ЦСКА. В него входят сразу несколько кандидатов в олимпийскую сборную: вратарь Иван Федотов, защитник Никита Нестеров, нападающие Антон Слепышев, Владислав Каменев.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
КХЛ
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