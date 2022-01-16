Хоккеист Буше в 2011 году домогался до 12-летней девочки. КХЛ и «Локомотив» не комментируют, но осуждают

Хоккеист «Локомотива» Рид Буше ожидает решения суда по делу о домогательствах.

Что об этом надо знать:

1. Detroit Free Press пишет, что Буше признал вину. В 2011 году он дважды склонил 12-летнюю девочку к оральному сексу. Самому Буше на тот момент было 17 лет.

2. Разбирательства проходили еще в декабре. Финальное решение суда ожидается 31 января.

3. Буше не грозит 25 лет тюрьмы или пожизненный срок, хотя изначально дело рассматривалось по самой строгой статье.

4. «Локомотив» подтвердил, что идет судебный процесс, но не стал его комментировать. Хоккеист остается в расположении клуба.

5. Лига отказывается от комментариев до решения суда, но отвечает: «При этом КХЛ осуждает все формы насилия или жестокого обращения».

Риду Буше 28 лет. В этом сезоне он провел в КХЛ 46 матчей, в которых набрал 27 очков. В сезоне-2020/21 Буше выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».