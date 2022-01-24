Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине
вчера, 22:17
Список утвердила ФХР. В него вошли 23 хоккеистки и еще три запасных игрока.
- Вратари: Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»).
- Защитники: Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – СКИФ), Екатерина Николаева («Динамо-Нева»), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе – «Агидель»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо»).
- Нападающие: Людмила Белякова, Елена Дергачёва, Анна Шохина (все – «Торнадо»),Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все – «Динамо-Нева»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе – СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе – «Бирюса»), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все – «Агидель»).Запасные: вратарь Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева («Динамо-Нева») и нападающий Полина Лучникова («Агидель»).
Матчи женской сборной России на Олимпиаде:
- 4 февраля, 07:10 Россия – Швейцария
- 5 февраля, 16:10 США – Россия
- 7 февраля, 07:10 Канада – Россия
- 8 февраля, 16:10 Россия – Финляндия
- 11 или 12 февраля, четвертьфинал
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