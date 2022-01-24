Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

вчера, 22:17

Список утвердила ФХР. В него вошли 23 хоккеистки и еще три запасных игрока.

  • Вратари: Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»).
  • Защитники: Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – СКИФ), Екатерина Николаева («Динамо-Нева»), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе – «Агидель»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо»).
  • Нападающие: Людмила Белякова, Елена Дергачёва, Анна Шохина (все – «Торнадо»),Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все – «Динамо-Нева»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе – СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе – «Бирюса»), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все – «Агидель»).Запасные: вратарь Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева («Динамо-Нева») и нападающий Полина Лучникова («Агидель»).

Матчи женской сборной России на Олимпиаде:

  • 4 февраля, 07:10 Россия – Швейцария
  • 5 февраля, 16:10 США – Россия
  • 7 февраля, 07:10 Канада – Россия
  • 8 февраля, 16:10 Россия – Финляндия
  • 11 или 12 февраля, четвертьфинал
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ФХР
Еще по теме
Где смотреть всю Олимпиаду-2022: расписание трансляций, тв-программа, прямой эфир
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
Талисман Олимпиады-2022: на выбор повлиял ребенок, создатель вдохновлялся сладостью 🐼
Хоккейный состав России на Олимпиаду-2022: нет лучших бомбардиров КХЛ, попали 20-летний форвард и резервист СКА
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022