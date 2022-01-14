КХЛ из-за ковида отменила матч 23 января. Теперь в лиге гарантированно не будет игр до олимпийской паузы

КХЛ отменила матч минского и рижского «Динамо», запланированный на 23 января. Это была последняя игра, оставшаяся в лиге перед паузой на Олимпиаду.

Пауза фактически началась на полторы недели раньше запланированных сроков. Это произошло после отмены игр из-за роста числа заболевших.

В январе КХЛ отменила 51 матч. На утро 13 января в ней было 199 заболевших ковидом, из которых 138 – хоккеисты.

Пока непонятно, когда возобновится чемпионат. По календарю первые игры после паузы запланированы на 22 февраля, но лига анонсировала возращение раньше сроков.

КХЛ обещала, что опубликует обновленный календарь до 23 января. Тогда станет понятно, какие игры проведут во время паузы и как это отразится на формате плей-офф.