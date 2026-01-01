динамо Минск

Дата основания
1948 г.
Достижения
5-кратный чемпион Белоруссии
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КХЛ из-за ковида отменила матч 23 января. Теперь в лиге гарантированно не будет игр до олимпийской паузы
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