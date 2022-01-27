Хоккейная сборная Китая объявила состав на свою первую Олимпиаду. Большинство игроков из заявки родились за рубежом

Сборная Китая назвала 25 человек, вошедших в окончательный состав на Олимпиаду в Пекине. Заявка составлена преимущественно из натурализованных игроков – в составе 15 хоккеистов, родившихся за рубежом: в Канаде (11), США (3) и России (1).

Команда полностью состоит из игроков одного клуба – «Куньлунь Ред Стар». Это единственный клуб КХЛ из Китая, он основан в 2016 году и за пять сезонов только один раз вышел в плей-офф.

Имена некоторых игроков в китайском варианте отличаются от варианта, прописанного на сайте КХЛ. Их имена даны ниже через слэш.

Вратари : Джереми Смит, Пэрис О’Брайен, Пэнфэй Хань.

: Джереми Смит, Пэрис О’Брайен, Пэнфэй Хань. Защитники : Райан Спроул, Джейк Челиос, Денис Осипов, Джейсон Фрэм/Цзи Лю, Чжан Пэнфэй, Чэнь Цзимень, Ян Жуйнянь.

: Райан Спроул, Джейк Челиос, Денис Осипов, Джейсон Фрэм/Цзи Лю, Чжан Пэнфэй, Чэнь Цзимень, Ян Жуйнянь. Нападающие: Паркер Фу/Шуай Фу, Спенсер Фу/Джанг Фу, Лукас Локхарт/Чжиа Луо, Кори Кейн/Эн Чжан, Брэндон Ип/Йи Чжингуань, Тайлер Вон, Итан Уэрек/Юан Чжанчжи, Зак Юйэнь, Тай Шульц/Чжен Энлай, Руди Ин, Цзюньчэн Янь, Цзэсэнь Чжан, Вэй Чжун, Сян Сюйдун, Цзянин Го.

Для Китая предстоящая Олимпиада будет первой в истории. Она отобралась на нее как хозяйка турнира, хотя осенью были слухи о возможном недопуске команды из-за неконкурентноспособности.