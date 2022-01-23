Хоккейный клуб из АХЛ установил мировой рекорд: фанаты выбросили на лед более 52 тысяч игрушек

В матче АХЛ «Херши» обыграл «Хартфорд» со счетом 5:0. После одного гола на лед полетели плюшевые игрушки.

Это благотворительная акция фанатов «Херши», в которой клуб участвует уже 20-й раз. Каждый год фанаты забрасывают лед игрушками в определенном домашнем матче. В этот раз на лед прилетели более 52 тысяч игрушек (точное число – 52 341). Это мировой рекорд.