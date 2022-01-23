АХЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#АХЛ

Хоккейный клуб из АХЛ установил мировой рекорд: фанаты выбросили на лед более 52 тысяч игрушек

23 января, 20:52

В матче АХЛ «Херши» обыграл «Хартфорд» со счетом 5:0. После одного гола на лед полетели плюшевые игрушки.

Это благотворительная акция фанатов «Херши», в которой клуб участвует уже 20-й раз. Каждый год фанаты забрасывают лед игрушками в определенном домашнем матче. В этот раз на лед прилетели более 52 тысяч игрушек (точное число – 52 341). Это мировой рекорд.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм «Херши»
Еще по теме
Благотворительность – важная часть жизни Рэшфорда. Он обеспечивал едой бездомных и детей и помогал жертвам теракта
Бразилец Фред поехал в новый клуб на велосипеде. 600 км за пять дней – все для благотворительности
Лапорт купил на благотворительном аукционе одежду погибшего боксера и сразу вернул ее отцу
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АХЛ