АХЛ
Хоккейный клуб из АХЛ установил мировой рекорд: фанаты выбросили на лед более 52 тысяч игрушек
23 января, 20:52
В матче АХЛ «Херши» обыграл «Хартфорд» со счетом 5:0. После одного гола на лед полетели плюшевые игрушки.
Это благотворительная акция фанатов «Херши», в которой клуб участвует уже 20-й раз. Каждый год фанаты забрасывают лед игрушками в определенном домашнем матче. В этот раз на лед прилетели более 52 тысяч игрушек (точное число – 52 341). Это мировой рекорд.
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