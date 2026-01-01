Космос

Инфо
Относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел
Факт
В изначальном понимании греческий термин «космос» (порядок, мироустройство) имел философскую основу
Лента
Материалы
За полвека изучения Марса человек уже оставил там 7 тонн мусора: но убирать это слишком дорого
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Как полнолуние влияет на человека и на природу
#Космос
Как устроена жизнь космонавтов на МКС в невесомости: моются без воды, спят стоя, вместо стирки – утиль в атмосфере
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К Земле подлетает важная комета – посмотрите на это в прямой трансляции
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#Космос
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Не пропустите суперлуние – чем оно отличается от обычного полнолуния и когда увидеть в вашем городе
#Космос
Сколько в космосе мусора, откуда он берется, чем опасен и как все это убирать
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Зачем строить в космосе гигантский щит из пузырей – ученые MIT уверены: это остановит глобальное потепление
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В Луну врезалась ракета: никто не признается, чья она
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Какой объект ближе всех подлетал к Солнцу – и реально ли вообще долететь до него
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#Космос
Что такое метеорный шторм и как увидеть его в небе
#Космос
Сколько зарабатывают космонавты
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#Космос
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#Космос
Астроном поймал звуковой сигнал из космоса 45 лет назад – и до сих пор никто точно не знает, откуда он взялся
#Космос
Лунное затмение в 2022-м – уникальное за 430 лет. Кстати, почему Луна при затмении красная
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Как звучит черная дыра – послушайте видео момента, когда она поглощает звезду
#Космос
Астрономы открыли самую далекую и древнюю галактику – в ней могут находиться одни из первых во Вселенной звезд
#Космос
Чем отличаются обычные планеты от карликовых
#Космос
Самая далекая звезда во Вселенной – ее нашел телескоп «Хаббл»
#Космос
Можно ли прорыть Землю до центра? Какие скважины в мире – самые глубокие и зачем они нужны
#Космос