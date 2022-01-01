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Космос
Инфо
Относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел
Факт
В изначальном понимании греческий термин «космос» (порядок, мироустройство) имел философскую основу
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