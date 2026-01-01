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КХЛ
Год основания
2008 г.
Наиболее титулованный клуб
Ак Барс (3)
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КХЛ запустит продажу NFT-карточек. На них изобразят игровые эпизоды и хоккеистов
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Нестеров спустя сезон вернется в ЦСКА из «Калгари». Новый контракт рассчитан на год
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