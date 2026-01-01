КХЛ

Год основания
2008 г.
Наиболее титулованный клуб
Ак Барс (3)
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Новости
Хоккей
Кубок Гагарина: во сколько начало матча «Металлург» – ЦСКА, 30 апреля 2022 года
#Кубок Гагарина
Хоккей
КХЛ завершила регулярный чемпионат. Плей-офф стартует 1 марта
#КХЛ
Хоккей
Хоккеист Буше получил в США условный срок по делу об изнасиловании. КХЛ не отстраняла его на время расследования
#Рид Буше
Хоккей
Сезон КХЛ продолжится после Олимпиады. Лига примет решение о формате 10 февраля
#КХЛ
Хоккей
Хоккеист Галимов отказался играть за сборную России на Олимпиаде по семейным обстоятельствам. Жамнов опроверг эту информацию
#Артем Галимов
Хоккей
Хоккеист Буше в 2011 году домогался до 12-летней девочки. КХЛ и «Локомотив» не комментируют, но осуждают
#Рид Буше
Хоккей
КХЛ из-за ковида отменила матч 23 января. Теперь в лиге гарантированно не будет игр до олимпийской паузы
#КХЛ
Хоккей
КХЛ приостановит турнир на неделю из-за коронавируса. В лиге больше 170 заболевших
#КХЛ
Хоккей
КХЛ продолжит турнир, несмотря на вспышку коронавируса. В лиге больше 120 положительных тестов
#КХЛ
Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Хоккей
КХЛ думает о приостановке сезона из-за коронавируса
#КХЛ
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию. Все из-за ситуации в Казахстане
#КХЛ
Хоккей
КХЛ провела матч в Казахстане, несмотря на запреты регламента. И объяснила решение гарантиями безопаности от властей
#КХЛ
Политика
КХЛ запретила допуск зрителей на матч «Барыса» в Казахстане. В стране введено чрезвычайное положение из-за протестов
#КХЛ
Хоккей
СКА забил 5 голов в первом официальном матче под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
«Трактор» и «Металлург» первыми вышли в плей-офф КХЛ
#КХЛ
Хоккей
КХЛ из-за Олимпиады и коронавируса отменила Матч звезд в 2022-м. Его проведут на год позже
#КХЛ
Хоккей
«Амур» впервые за 14 лет обыграл дома СКА. Тогда КХЛ еще не существовало
#КХЛ
Хоккей
«Ак Барс» подписал бывшего игрока «Питтсбурга» Эрика Фера. Он провел в лиге 722 матча и выигрывал Кубок Стэнли
#Эрик Фер
Хоккей
КХЛ показала формы команд на матч звезд. Золотой и серебряный цвета ориентированы на герб Челябинска
#КХЛ
Хоккей
Демерс перешел в «Ак Барс». Он провел в НХЛ 760 матчей, но в этом сезоне был без клуба
#Ак Барс
Хоккей
Сведберг перешел в «Авангард». ЦСКА заменил его самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ
#Авангард
Хоккей
ЦСКА подписал Даррена Дитца из «Барыса». Это самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ
#ЦСКА (х)
Хоккей
КХЛ острила Хохрякова из «Салавата» на четыре матча за силовой прием. Пострадавшего увезли в больницу со стадиона
#КХЛ
Хоккей
Воронков исключен из состава России на Кубок первого канала. Он травмировался после силового приема в матче КХЛ
#Дмитрий Воронков
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» травмировался после силового приема в матче против «Салавата Юлаева». Его увезли на носилках в больницу
#Ак Барс
Хоккей
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в вынесенном матче КХЛ в Дубае
#КХЛ
Хоккей
Федоров снова снял вратаря в овертайме – на этот раз ЦСКА победил
#КХЛ
Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
#Шакир Мухамадуллин
Хоккей
KHL World Games: во сколько начало матча «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года
#КХЛ
Хоккей
KHL World Games: где смотреть матч «Авангард» – «Ак Барс» в Дубае, 3 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#КХЛ
Хоккей
Фанаты хоккейного ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник». Это акция в поддержку задержанных фанатов футбольного ЦСКА
#ЦСКА (х)
1
Хоккей
Лео Комаров – игрок СКА
#СКА
Хоккей
«Куньлунь» проиграл «Авангарду» 0:5 и уступил по броскам 10:61. Игроки из этого клуба поедут на Олимпиаду
#Куньлунь Ред Стар
Хоккей
КХЛ представила рейтинг клубов по итогам сезона-2020/21. Топ-3: «Йокерит», «Авангард» и ЦСКА
#КХЛ
1
Хоккей
«Салават Юлаев» получил техническое поражение за отмененный матч против «Трактора». Команда ушла на недельный карантин
#Салават Юлаев
Хоккей
«Салават Юлаев» ушел на карантин. Матч с «Трактором» отменен, симптомы болезни есть у 17 человек
#Салават Юлаев
Хоккей
Андронов провел 536 матча за хоккейный ЦСКА и обновил клубный рекорд, державшийся с 1997 года
#Сергей Андронов
Хоккей
Кравцов в третий раз за три года вернулся в «Трактор» из НХЛ. Он не прошел в основной состав «Рейнджерс» на сезон
#Виталий Кравцов
Разное
500 богатейших людей мира. 29 из них – россияне: в том числе совладельцы и спонсоры клубов РПЛ, КХЛ, сборной России
#мир
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли Волков перешел в СКА. Он пятый новичок клуба в этом сезоне
#Александр Волков (хоккей)
Хоккей
Sport24 опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ: четыре – достигли потолка, два – не уложились в пол
#КХЛ
Хоккей
Анисимов – игрок «Локомотива». Это его третий приход в клуб
#Артем Анисимов
Хоккей
ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард». Контракт подписан до конца сезона
#КХЛ
Хоккей
КХЛ никого не наказала за массовую драку в матче «Авангарда» и «Сочи». И отстранила игрока за непристойный жест
#КХЛ
Хоккей
Матч «Сочи» и «Авангарда» стартовал с драки шести хоккеистов. Она началась сразу после вбрасывания
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» анонсировал соглашение с КХЛ о вынесенном матче в Дубае. Он сыграет там с «Ак Барсом»
#КХЛ
Хоккей
Диц из «Барыса» возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ по версии «СЭ». В топ-10 три россиянина
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА в Москве пропустил пять шайб и проиграл «Амуру», который шел на последнем месте
#ЦСКА (х)
Хоккей
Никита Гусев спустя два года вернулся из НХЛ в СКА. Весной «Нью-Джерси» выставил его на драфт отказов
#Никита Гусев
Хоккей
Назаров – главный тренер «Сочи». Он не тренировал с 2018 года
#Андрей Назаров
Хоккей
«Ак Барс» заявил нападающего как вратаря на игру КХЛ. Нескольких игроков не допустили до матча из-за ковида
#Ак Барс
Хоккей
Никитин – главный тренер «Локомотива». Он выигрывал с ЦСКА Кубок Гагарина
#Локомотив (х)
Хоккей
«Динамо» обновило клубный рекорд – у него 8 побед подряд на старте сезона КХЛ
#Динамо (х)
Хоккей
Бывший генменеджер «Ак Барса» Якубов стал спортивным директором СКА
#СКА (х)
Хоккей
КХЛ запустит продажу NFT-карточек. На них изобразят игровые эпизоды и хоккеистов
#КХЛ
Хоккей
«Автомобилист» прервал серию из четырех побед. Его обыграл «Авангард», не побеждавший три матча подряд
#КХЛ
Хоккей
«Адмирал» победил впервые после возвращения в КХЛ. Он оставался единственным клубом без побед со старта сезона
#Адмирал
Хоккей
«Спартак» отыгрался с 0:3 против ЦСКА, но проиграл. Плотников сделал хет-трик
#КХЛ
Хоккей
«Металлург» победил «Авангард», четыре раза отыгравшись по ходу игры. Всего в матче 11 шайб
#КХЛ
Хоккей
Шипачев – лучший ассистент в истории КХЛ. У него 510 передач
#Вадим Шипачев
Хоккей
Мичков забил первые голы в МХЛ и КХЛ с разницей в 366 дней. Ему 16 лет
#Матвей Мичков
Хоккей
Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ
#Матвей Мичков
Хоккей
16-летний Мичков забросил первые шайбы в КХЛ. Он играет за СКА
#Матвей Мичков
Хоккей
«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии КХЛ. Лучший форвард ЧМ-2021 Цегларик набрал три очка в дебютной игре
#КХЛ
Хоккей
КХЛ, Кубок Открытия: прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года
#КХЛ
Хоккей
КХЛ, Кубок Открытия: где смотреть матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#КХЛ
Хоккей
40-летний Зарипов завершит карьеру после этого сезона. Он единственный, кто пять раз выигрывал Кубок Гагарина
#Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ заключила контракты с двумя вещателями из США на показ трансляций матчей
#КХЛ
Хоккей
Мурыгин подписал контракт с «Торпедо». Он возобновит хоккейную карьеру, прерванную на два сезона из-за рака
#Алексей Мурыгин
Хоккей
Нестеров спустя сезон вернется в ЦСКА из «Калгари». Новый контракт рассчитан на год
#Никита Нестеров