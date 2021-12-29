КХЛ из-за Олимпиады и коронавируса отменила Матч звезд в 2022-м. Его проведут на год позже

КХЛ перенесла Неделю звезд хоккея с 2022 на 2023 год. Ее готовили в Челябинске на 8-16 января, во время нее планировался Матч звезд КХЛ.

Среди причин названо ухудшение эпидемиологической ситуации и близость Олимпиады в Пекине.

«Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине».

Лига назвала произошедшее переносом матча с 2022 на 2023 год. При этом непонятно, сохранятся ли текущие заявки на турнир и в следующем году.

Неделю звезд хоккея отменяют во второй раз подряд. В 2021 году ее не проводили из-за ситуации с коронавирусом.

Олимпиада стартует 4 февраля. НХЛ отказалась отпускать хоккеистов на нее из-за ситуации с вирусом, поэтому ожидается, что в сборные попадут игроки из КХЛ.



