КХЛ
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КХЛ из-за Олимпиады и коронавируса отменила Матч звезд в 2022-м. Его проведут на год позже
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КХЛ перенесла Неделю звезд хоккея с 2022 на 2023 год. Ее готовили в Челябинске на 8-16 января, во время нее планировался Матч звезд КХЛ.
Среди причин названо ухудшение эпидемиологической ситуации и близость Олимпиады в Пекине.
«Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине».
Лига назвала произошедшее переносом матча с 2022 на 2023 год. При этом непонятно, сохранятся ли текущие заявки на турнир и в следующем году.
- Неделю звезд хоккея отменяют во второй раз подряд. В 2021 году ее не проводили из-за ситуации с коронавирусом.
- Олимпиада стартует 4 февраля. НХЛ отказалась отпускать хоккеистов на нее из-за ситуации с вирусом, поэтому ожидается, что в сборные попадут игроки из КХЛ.
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